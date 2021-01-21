Без дам и королей: в Нидерландах создали гендерно правильные карты

Феминизм и вопросы гендерного равенства, которые набирают все больше поклонников в обществе, порой принимают необычные формы. Так, одна из европейских активисток усмотрела нарушение прав женщин в классической колоде игральных карт. Девушка решила изменить карты и убрать королей и дам.

Игральные карты / фото YouTube

Так, вопросами равенства полов озаботилась 23-летняя студентка из Нидерландов. Она сочла, что согласно устоявшимся правилам король находится по старшинству выше дамы, что по ее мнению принижает женщин и является примером исторического неравенства.

"Если у нас есть такая иерархия в игре, то это неочевидное неравенство влияет и на повседневную жизнь людей. Это еще один способ сказать: „Эй, ты менее важна“. Даже такие мелочи играют важную роль", — заявила студентка.

Девушка серьезно подошла к вопросу и взялась за создание гендерно справедливой колоды. Она заменила карты с изображениями короля, дамы и валета на золотые слитки, серебряные монеты и бронзовые щиты. Первую партию карт девушка продала родственникам и друзьям — они купили у активистки 50 колод. После чего предприимчивая студентка стала продавать "бесполые" карты в Интернете, где ее изобретение купили уже полторы тысячи человек из разных стран.

Впрочем, массовое использование подобных карт миру не грозит — для того, чтобы ими играли в казино, необходимо переписать правила всех игр, что в ближайшее время, видимо, делать не собираются.

Как сообщал портал "Комментарии", всемирно известная компания IKEA создала гадальные карты Таро. Отмечается, что карты предсказывают будущее по мотивам инструкций к разным товарам. Так, бруклинский дизайнер Акива Лефферт создал серию космических иллюстраций, обыграв дизайнерские элементы с инструкций. Кроме того, в колоде есть карты старшего и младшего арканов. Но вместо классических мечей, жезлов и кубков — лампы, диваны и дюбеля. Карточки со влюбленными также имеются, на них изображена пара, собирающая вместе мебель. Создатель отмечает, что в дизайне тематических гадальных карт нет ничего лишнего. Колода эксклюзивных карт продается на сайте Etsy стоимостью в 25 долларов.

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