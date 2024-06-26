Без Украины не выстоит: СМИ узнали, сколько военных способна выставить Европа в случае нападения РФ

На фоне растущих военных угроз, в частности со стороны России, страны Европы не могут решить проблему нехватки личного состава в своих армиях. Максимум, что могут выставить европейские союзники НАТО против России, это лишь 300 тысяч солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Военные в Европе. Фото: из открытых источников

Два года назад на фоне российского вторжения в Украину канцлер Германии Олаф Шольц провозгласил Zeitenwende — "переломный момент" в немецкой политике по вопросам обороны. С тех пор Берлин значительно увеличил расходы на оборону, но проблема нехватки самих солдат никуда не делась. Она по-прежнему стоит крайне остро. Европейцы забыли, что такое война и поэтому до сих пор не могут смириться с мыслью, что нужно будет в какой-то момент брать в руки оружие и защищать свою землю.

Авторы материала отмечают, имея в строю 181 000 военнослужащих, немецкой армии не хватает по крайней мере 20 000 солдат до полной штатной численности.

Как отмечает "Financial Times", это самый большой дефицит среди армий Европы, но далеко не единственный.

Годами армия Британии не могла выполнить ежегодные целевые показатели набора военных, а в прошлом году ее сухопутные силы потеряли 4000 солдат. Французские вооруженные силы, крупнейшие в Европе с почти 203 тысячами военных, тоже не имеют полного комплекта солдат и в целом сократились на 8% за последнее десятилетие. В Италии численность армии сократилась за десять лет с 200 000 до 160 900 сегодня.

На бумаге европейские союзники по НАТО совокупно имеют 1,9 миллиона солдат, чего на первый взгляд достаточно, чтобы противостоять России с ее 1,1 миллиона солдат. Но на самом деле европейским силам НАТО будет трудно привлечь к вероятному конфликту более 300 000 из этого количества военных.

"Оборонное планирование НАТО в Европе в течение многих лет сводилось к вопросу "Готовы ли вы предоставить 300 спецназовцев для Афганистана", и ничего общего с массовостью. Это создало пробелы", — говорит сотрудник Европейского совета по международным отношениям и до 2022 года помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд.

Он подчеркнул, за исключением Греции и Турции, "мы наблюдаем сокращение сил на всем континенте год за годом".

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