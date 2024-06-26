У Трампа объяснили его видение по окончанию войны в Украине

Как передает портал "Комментарии", в штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на запрос "Голоса Америки" рассказали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, но европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В письменном ответе директора по коммуникациям избирательного штаба Трампа Стивена Ченга говорится, что президент Трамп неоднократно заявлял, что ключевым приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны.

"Президент Трамп считает, что европейские страны должны платить большую долю расходов, связанных с конфликтом, поскольку США заплатили значительно больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам", – говорится в ответе.

Как указано в письме, Дональд Трамп "сделает всё необходимое, чтобы восстановить мир и восстановить американскую силу и сдерживание на мировой арене".

В штабе называют Дональда Трампа "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента отреагировали на "мирный план" Дональда Трампа по Украине. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев имеет четкое понимание того, что любой план прекращения войны с Российской Федерацией должен базироваться на международном праве, а мир должен быть справедливым.

Комментируя мирный план для Украины, представленный ключевыми советниками бывшего президента США Дональда Трампа, Михаил Подоляк отметил, что война не может закончиться без привлечения России к ответственности.

По его словам, заморозить войну, которая длится уже 28-й месяц, на нынешних линиях фронта было бы "странно", ведь Россия нарушила международное право и находится на украинской территории.



