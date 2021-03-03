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Главная Новости Мир Европа Более ста человек умерло в Норвегии после вакцинации от коронавируса: каким препаратом они привились
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Более ста человек умерло в Норвегии после вакцинации от коронавируса: каким препаратом они привились

Средний возраст умерших составлял 87 лет

сегодня, 09:47
Автор:

Елизавета Черных

Экспертная группа в Норвегии будет разбираться с достаточно большим количеством летальных случаев после вакцинации от коронавирусного заболевания. Информацию об этом обнародовал Bloomberg.

Более ста человек умерло в Норвегии после вакцинации от коронавируса: каким препаратом они привились

Более ста человек умерло в Норвегии после вакцинации от коронавируса - фото из открытых источников

Согласно данным издания, в последствии прививания от COVID-19 скончались 102 человека, средний возраст которых составлял 87 лет. 

Сообщается, что эксперты должны будут проанализировать данные и установить причину смерти жителей Норвегии и определить ее связь с вакцинацией пот коронавируса. Группа специалистов должна опубликовать выводы до Пасхи. 

Источник напомнил, что для прививания в  Норвегии используются препараты Pfizer/BioNTech, а также американской компании Moderna.

Напомним, что среднее общемировое количество вакцин на 100 человек на данный момент составляет три. Вакцинация против коронавируса с опозданием, но стартовала в Украине. Хотя и вакцинная кампания в нашей стране протекает довольно медленно. Так, за выходные сделали всего 90 прививок от коронавируса. Такая информация появилась в СМИ. Эксперты предполагают, что недоверие к вакцинации, нежелание украинцев прививаться спровоцировала сама наша центральная власть. Ситуацию можно назвать ожидаемой, поскольку год назад происходило подобное — из Украины вывозились маски, респираторы. И украинцы оказались без должного количества дезинфицирующих средств. А потом еще возникла масса вопросов касательно локдаунов, избирательных карантинов и скандалов вокруг закупки вакцин.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов, заявил, что вакцинироваться сейчас стремятся более 38 тысяч украинцев. Такую информацию чиновник сообщил во время очередного брифинга. Политик уверен, что такая интенсивность записи (возможность сделать это через "Дію" открылась лишь 1 марта — ред.) лишний раз демонстрирует готовность украинского населения к вакцинации. Также Степанов считает, что подобные факты помогают понять, насколько высок уровень доверия населения к решениям Минздрава.





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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-02/norway-expert-group-to-probe-elderly-deaths-after-vaccination
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