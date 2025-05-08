logo

BTC/USD

99594.81

ETH/USD

1937.71

LTC/USD

92.21

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Болгария отреагировала на заявление Путина, обвинившего страну в начале войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Болгария отреагировала на заявление Путина, обвинившего страну в начале войны в Украине

Болгария заявила о манипуляции Путина по поводу причин войны в Украине.

сегодня, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что решение Болгарии разместить на своей территории американские военные базы создало первые шаги к началу войны в Украине. В МИД Болгарии ответили на заявление Путина.

Болгария отреагировала на заявление Путина, обвинившего страну в начале войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Болгарии опубликовало ответ на обвинения Путина к причастности войны в Украине. Как пояснили в дипломатическом ведомстве, российский диктатор манипулирует фактами и пытается переложить ответственность за начавшуюся войну.

"Попытки Российской Федерации переложить ответственность за начало незаконной и неспровоцированной войны в Украине на другие страны, включая Болгарию, абсолютно неприемлемы и составляют грубое манипулирование фактами", — заявили в МИД Болгарии.

В министерстве отметили, что решение размещения военных баз не представляет угрозы для других стран, а также соответствует международному праву. В ведомстве добавили, что этот выбор был сделан благодаря демократическим процессам и воле болгарского народа.

В начале мая российские пропагандисты выпустили фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", в котором глава Кремля заявил, что решение Болгарии и Румынии построить военные базы США на своей территории создали напряжение и побуждали к войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в этом пропагандистском фильме Путин также рассказал, почему начал войну против Украины и заговорил о своем будущем преемнике.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Владимир Путин назвал свою версию главных причин войны России против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/bulgaria-hits-back-at-putins-claim-it-is-to-blame-for-ukraine-war/
Теги:

Новости

Все новости