Болгария отреагировала на заявление Путина, обвинившего страну в начале войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что решение Болгарии разместить на своей территории американские военные базы создало первые шаги к началу войны в Украине. В МИД Болгарии ответили на заявление Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Болгарии опубликовало ответ на обвинения Путина к причастности войны в Украине. Как пояснили в дипломатическом ведомстве, российский диктатор манипулирует фактами и пытается переложить ответственность за начавшуюся войну.

"Попытки Российской Федерации переложить ответственность за начало незаконной и неспровоцированной войны в Украине на другие страны, включая Болгарию, абсолютно неприемлемы и составляют грубое манипулирование фактами", — заявили в МИД Болгарии.

В министерстве отметили, что решение размещения военных баз не представляет угрозы для других стран, а также соответствует международному праву. В ведомстве добавили, что этот выбор был сделан благодаря демократическим процессам и воле болгарского народа.

В начале мая российские пропагандисты выпустили фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", в котором глава Кремля заявил, что решение Болгарии и Румынии построить военные базы США на своей территории создали напряжение и побуждали к войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в этом пропагандистском фильме Путин также рассказал, почему начал войну против Украины и заговорил о своем будущем преемнике.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Владимир Путин назвал свою версию главных причин войны России против Украины.