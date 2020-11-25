kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.11.2020

BTC/USD

19073.35

ETH/USD

592.54

LTC/USD

87.23

НБУ 25.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа Болгария сообщила о полном локдауне - что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Болгария сообщила о полном локдауне - что известно

Карантинные ограничения начинают действовать уже с этой пятницы

сегодня, 19:31
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правительство Болгарии объявляет локдаун почти на месяц из-за увеличения количества больных коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Болгария сообщила о полном локдауне - что известно

По мнению премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, ограничения граждан в социальных контактах или полный карантин — единственный способ, который поспособствует снижению роста заболеваемости.

"Чтобы ослабить давление на больницы, которые находятся на грани, мы вводим меры на три недели", — заявил политик.

Карантин начинает действовать уже с пятницы, 27 ноября. Предварительно жесткие ограничения продолжатся в стране до 21 числа следующего месяца. В Болгарии будут закрыты заведения общественного питания и развлекательные заведения, спортивные комплексы, ТРЦ. Учебные заведения будут переведены на дистанционное обучение. Передвижения через границу в страну и по территории Болгарии будут запрещены.

В течение карантина будут функционировать исключительно маленькие торговые точки. Не отменяются спортивные мероприятия без зрителей, работать театры при наполняемости залов на 30%.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Австрия перешла к полному локдауну со вторника, 17 ноября на три следующих недели — до воскресенья 6 декабря.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-bulgaria/bulgaria-imposes-lockdown-as-covid-19-cases-surge-idUSKBN28516Q
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ