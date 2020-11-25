Болгария сообщила о полном локдауне - что известно

Правительство Болгарии объявляет локдаун почти на месяц из-за увеличения количества больных коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

По мнению премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, ограничения граждан в социальных контактах или полный карантин — единственный способ, который поспособствует снижению роста заболеваемости.

"Чтобы ослабить давление на больницы, которые находятся на грани, мы вводим меры на три недели", — заявил политик.

Карантин начинает действовать уже с пятницы, 27 ноября. Предварительно жесткие ограничения продолжатся в стране до 21 числа следующего месяца. В Болгарии будут закрыты заведения общественного питания и развлекательные заведения, спортивные комплексы, ТРЦ. Учебные заведения будут переведены на дистанционное обучение. Передвижения через границу в страну и по территории Болгарии будут запрещены.

В течение карантина будут функционировать исключительно маленькие торговые точки. Не отменяются спортивные мероприятия без зрителей, работать театры при наполняемости залов на 30%.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Австрия перешла к полному локдауну со вторника, 17 ноября на три следующих недели — до воскресенья 6 декабря.





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