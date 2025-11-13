logo

BTC/USD

103648

ETH/USD

3527.5

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Бриллиантовую брошь Наполеона продали в Женеве: сколько заплатили за ценную реликвию
commentss НОВОСТИ Все новости

Бриллиантовую брошь Наполеона продали в Женеве: сколько заплатили за ценную реликвию

На аукционе в Женеве была продана бриллиантовая брошь, принадлежавшая французскому императору Наполеону.

13 ноября 2025, 11:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На аукционе Sotheby's продали бриллиантовую брошь, которую, по данным исследователей, французский император Наполеон потерял убегая после битвы под Ватерлоо в начале XIX века.

Бриллиантовую брошь Наполеона продали в Женеве: сколько заплатили за ценную реликвию

Наполеон Бонапарт. Фото: из открытых источников

В Женеве за императорское украшение выручили более 3,5 миллионов швейцарских франков, или около 4,4 млн долларов США. Об этом пишет AP.

По данным Sotheby's, брошь можно также носить как подвес, она содержит овальный бриллиант весом более 13 каратов, окруженный несколько меньшими ограненными бриллиантами.

Предыдущий верхний предел оценки броши составлял 200 тыс. франков. В ходе аукциона цена возросла до 2,85 миллиона франков без учета комиссионных и других расходов, которые включили в окончательную цену.

Исследователи утверждают, что брошь была найдена среди личных вещей Наполеона в каретах, застрявших в болотах во время его бегства с британскими войсками герцога Веллингтона и прусской армией, которой командовал фельдмаршал фон Блюхер.

Драгоценности Наполеона на протяжении более двух веков были частью наследия прусского королевского дома Гогенцоллернов.

О том, кто приобрел ценное украшение, в Sotheby's не сообщают. Отметили лишь, что новым владельцем стал "частный коллекционер".

Кроме того, на аукционе продали зеленый берилл весом более 132 карат. По данным исследователей, его Наполеон носил во время коронации в 1804 году. Выручили за драгоценность 838 тыс. франков. Это более чем в 17 раз превысило ее предварительную оценку.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что аукционе во Франции было продано два пистолета, принадлежавших Наполеону Бонапарту. За эти редкие артефакты заплатили 1,69 миллиона евро, что превысило все ожидания экспертов.

Проданные пистолеты были свидетелями тяжелых времен для Наполеона: именно их он хотел использовать для самоубийства 1814 после своего поражения и отречения от власти.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/diamond-napoleon-waterloo-louvre-brooch-f14e16e07041d43afe18ff8a5507a3a0
Теги:

Новости

Все новости