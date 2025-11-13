Бриллиантовую брошь Наполеона продали в Женеве: сколько заплатили за ценную реликвию

На аукционе Sotheby's продали бриллиантовую брошь, которую, по данным исследователей, французский император Наполеон потерял убегая после битвы под Ватерлоо в начале XIX века.

Наполеон Бонапарт. Фото: из открытых источников

В Женеве за императорское украшение выручили более 3,5 миллионов швейцарских франков, или около 4,4 млн долларов США. Об этом пишет AP.

По данным Sotheby's, брошь можно также носить как подвес, она содержит овальный бриллиант весом более 13 каратов, окруженный несколько меньшими ограненными бриллиантами.

Предыдущий верхний предел оценки броши составлял 200 тыс. франков. В ходе аукциона цена возросла до 2,85 миллиона франков без учета комиссионных и других расходов, которые включили в окончательную цену.

Исследователи утверждают, что брошь была найдена среди личных вещей Наполеона в каретах, застрявших в болотах во время его бегства с британскими войсками герцога Веллингтона и прусской армией, которой командовал фельдмаршал фон Блюхер.

Драгоценности Наполеона на протяжении более двух веков были частью наследия прусского королевского дома Гогенцоллернов.

О том, кто приобрел ценное украшение, в Sotheby's не сообщают. Отметили лишь, что новым владельцем стал "частный коллекционер".

Кроме того, на аукционе продали зеленый берилл весом более 132 карат. По данным исследователей, его Наполеон носил во время коронации в 1804 году. Выручили за драгоценность 838 тыс. франков. Это более чем в 17 раз превысило ее предварительную оценку.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что аукционе во Франции было продано два пистолета, принадлежавших Наполеону Бонапарту. За эти редкие артефакты заплатили 1,69 миллиона евро, что превысило все ожидания экспертов.

Проданные пистолеты были свидетелями тяжелых времен для Наполеона: именно их он хотел использовать для самоубийства 1814 после своего поражения и отречения от власти.