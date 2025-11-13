Діамантову брошку Наполеона продали у Женеві: скільки заплатили за цінну реліквію

На аукціоні Sotheby’s продали діамантову брошку, яку, за даними дослідників, французький імператор Наполеон загубив втікаючи після битви під Ватерлоо на початку XIX століття.

Наполеон Бонапарт. Фото: з відкритих джерел

У Женеві за імператорську прикрасу виручили понад 3,5 мільйона швейцарських франків аби близько 4,4 млн доларів США. Про це пише AP.

За даними Sotheby’s, брошка можна також носити як підвіс, вона містить овальний діамант вагою понад 13 каратів, оточений дещо меншими огранованими діамантами.

Попередня верхня межа оцінки брошки становила 200 тис. франків. Під час аукціону ціна зросла до 2,85 мільйона франків без урахування комісійних та інших витрат, які включили в остаточну ціну.

Дослідники стверджують, що брошку знайшли серед особистих речей Наполеона в каретах, які застрягли в болотах під час його втечі з британськими військами герцога Веллінгтона та пруською армією, якою командував фельдмаршал фон Блюхер.

Коштовності Наполеона впродовж понад двох століть були частиною спадщини пруського королівського дому Гогенцоллернів.

Про те, хто саме придбав цінну прикрасу, у Sotheby’s не повідомляють. Зазначили лише, що новим власником став "приватний колекціонер".

Окрім того, на аукціоні продали зелений берил вагою понад 132 карати. За даними дослідників, його Наполеон носив під час коронації у 1804 році. Виручили за коштовність 838 тис. франків. Це у понад 17 разів перевищило її попередню оцінку.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що аукціоні у Франції було продано два пістолети, які належали Наполеону Бонапарту. За ці рідкісні артефакти заплатили 1,69 мільйонів євро, що перевищило всі очікування експертів.

Продані пістолети були свідками важких часів для Наполеона: саме їх він хотів використати для самогубства 1814 року після своєї поразки та зречення влади.