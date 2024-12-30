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Британские пабы на грани вымирания: кризис заставил закрыть сотни заведений

Более 400 британских пабов закрылись в этом году: экономический кризис и влияние войны в Украине

30 декабря 2024, 17:00
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Черновалова Кристина

В Великобритании в этом году навсегда закрылось более 400 пабов. Основные причины – рост цен, финансовые затруднения у потребителей и экономический кризис. Впервые за всю историю количество таких заведений упало ниже отметки 39 тысяч, сообщает издание The Guardian .

Британские пабы на грани вымирания: кризис заставил закрыть сотни заведений

Более 400 пабов в Великобритании закрылись

Согласно последним данным, в Англии и Уэльсе осталось 38 989 пабов. Это число учитывает не только работающие заведения, но и пустые или выставленные в аренду. Многие уже превратились в жилые дома, офисы или даже детские сады.

Ежемесячно в 2023 году в среднем закрывалось более 34 заведений. Это самый высокий темп сокращения с 2021 года, когда пандемия COVID-19 сильно ударила по сектору гостиничного бизнеса. К этому добавились высокие цены на энергоносители, резко возросшие после вторжения России в Украину.

Эмма Маккларкин, исполнительный директор Британской ассоциации пива и пабов (BBPA), отметила, что такие заведения играют огромную роль в экономике страны. По ее словам, пабы обеспечивают работой более миллиона человек и ежегодно приносят миллиарды фунтов в бюджет. Их массовое закрытие может оказать серьезное влияние на экономику и рынок труда.

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Источник: https://www.theguardian.com/business/2024/dec/30/number-of-pubs-in-england-and-wales-falls-below-39000-for-first-time
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