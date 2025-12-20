Буданов назвал год, когда Европе нужно быть готовой к войне с РФ: кого затронет больше всего

Европейским странам следует готовиться к возможной агрессии России уже в 2027 году, а главным направлением российского наступления могут стать страны Балтии. Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, ранее Москва планировала начать масштабные действия в 2030 году, однако теперь эти сроки скорректированы — операции могут начаться значительно раньше, уже в 2027 году.

Кирилл Буданов подчеркнул, что страны Балтии находятся в зоне приоритетного интереса РФ из-за стратегического планирования Кремля.

"Для российской империи развитие возможно только через расширение влияния и территорий, и с их точки зрения, безопасное направление – только мероприятие", — отметил глава ГУР.

Он объяснил, что на севере остаются только Северный Ледовитый океан и Америка, на востоке – Тихий океан и США, а на юге – Китай, поэтому Россия концентрирует внимание именно на западном направлении, которое в ее оценке слабо и нерешительно.

Буданов добавил, что Россия планирует оккупировать страны Балтии, тогда как Польша рассматривается преимущественно как объект ударов в рамках военной кампании без попытки захвата территории.

По его словам, эти планы свидетельствуют о стремлении Кремля продолжить имперскую экспансию в Европе и проверить готовность НАТО противостоять российской агрессии. Украинская разведка внимательно следит за развитием ситуации и оценивает возможные угрозы европейским государствам уже в ближайшие годы.

