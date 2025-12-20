logo_ukra

Буданов назвав рік, коли Європі потрібно бути готовою до війни з РФ: кого зачепить найбільше
commentss НОВИНИ Всі новини

Буданов назвав рік, коли Європі потрібно бути готовою до війни з РФ: кого зачепить найбільше

Кирило Буданов розкрив плани Росії на країни Балтії та Польщу

20 грудня 2025, 12:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейським країнам слід готуватися до можливої агресії Росії вже у 2027 році, а головним напрямком російського наступу можуть стати країни Балтії. Про це в інтерв’ю виданню "Лівий берег" заявив очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Буданов назвав рік, коли Європі потрібно бути готовою до війни з РФ: кого зачепить найбільше

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, раніше Москва планувала почати масштабні дії у 2030 році, проте тепер ці строки скориговано – операції можуть розпочатися значно раніше, уже у 2027 році. 

Кирило Буданов підкреслив, що країни Балтії перебувають у зоні пріоритетного інтересу РФ через стратегічне планування Кремля.

"Для російської імперії розвиток можливий лише через розширення впливу та територій, і на їхній погляд, безпечний напрямок – тільки захід", — зазначив глава ГУР. 

Він пояснив, що на півночі залишаються лише Північний Льодовитий океан та Америка, на сході – Тихий океан і США, а на півдні – Китай, тому Росія концентрує увагу саме на західному напрямку, який у її оцінці є слабким та нерішучим.

Буданов додав, що Росія планує окупувати країни Балтії, тоді як Польща розглядається переважно як об’єкт ударів у рамках військової кампанії, без спроби захоплення території.

За його словами, ці плани свідчать про прагнення Кремля продовжити імперську експансію у Європі та перевірити готовність НАТО протистояти російській агресії. Українська розвідка уважно стежить за розвитком ситуації та оцінює можливі загрози для європейських держав уже в найближчі роки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кирило Буданов окреслив два ключові напрями, в яких Україна залишається критично залежною від підтримки Сполучених Штатів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – головною помилкою України була "наглухо програна медійна кампанія" щодо мобілізаційної кампанії. Про це у відкритому інтерв’ю виданню "Лівий берег" заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.




