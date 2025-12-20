Буданов назвав рік, коли Європі потрібно бути готовою до війни з РФ: кого зачепить найбільше

Європейським країнам слід готуватися до можливої агресії Росії вже у 2027 році, а головним напрямком російського наступу можуть стати країни Балтії. Про це в інтерв’ю виданню "Лівий берег" заявив очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, раніше Москва планувала почати масштабні дії у 2030 році, проте тепер ці строки скориговано – операції можуть розпочатися значно раніше, уже у 2027 році.

Кирило Буданов підкреслив, що країни Балтії перебувають у зоні пріоритетного інтересу РФ через стратегічне планування Кремля.

"Для російської імперії розвиток можливий лише через розширення впливу та територій, і на їхній погляд, безпечний напрямок – тільки захід", — зазначив глава ГУР.

Він пояснив, що на півночі залишаються лише Північний Льодовитий океан та Америка, на сході – Тихий океан і США, а на півдні – Китай, тому Росія концентрує увагу саме на західному напрямку, який у її оцінці є слабким та нерішучим.

Буданов додав, що Росія планує окупувати країни Балтії, тоді як Польща розглядається переважно як об’єкт ударів у рамках військової кампанії, без спроби захоплення території.

За його словами, ці плани свідчать про прагнення Кремля продовжити імперську експансію у Європі та перевірити готовність НАТО протистояти російській агресії. Українська розвідка уважно стежить за розвитком ситуації та оцінює можливі загрози для європейських держав уже в найближчі роки.

