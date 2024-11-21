Будапешт срочно перебросила системы ПВО к границе с Украиной: чего испугался Орбан

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Кравцев Сергей
Власти Венгрии решили установить систему ПВО возле границы с Украиной. Министр обороны Кристоф Салаи Бобровницкий объяснил, что установка системы на северо-востоке страны произошла, когда угроза эскалации российско-украинской войны стала "больше, чем когда-либо". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".
ПВО. Фото из открытых источников
Он добавил, что угроза эскалации украинско-российской войны сейчас больше, чем когда-либо.
Читайте также на портале "Комментарии" — запуская межконтинентальную ракету по Днепру Москва могла сообщить США о подготовке такого удара. В противном случае Кремль рисковал, что получит от Вашингтон удар в ответ. Об этом пишет в Defence Express.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Венгрии заявили о "тяжелом сражении" против военной помощи Украине.
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