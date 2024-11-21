Будапешт срочно перебросила системы ПВО к границе с Украиной: чего испугался Орбан

Власти Венгрии решили установить систему ПВО возле границы с Украиной. Министр обороны Кристоф Салаи Бобровницкий объяснил, что установка системы на северо-востоке страны произошла, когда угроза эскалации российско-украинской войны стала "больше, чем когда-либо". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

ПВО. Фото из открытых источников

"Мы по-прежнему верим, что мир будет достигнут как можно скорее, с помощью дипломатии, а не военного решения", — высказал мнение Кристоф Салаи Бобровницкий.

"Чтобы подготовиться ко всем возможностям, я приказал установить... недавно приобретенные системы управления воздушным движением и противовоздушной обороны, а также созданные на их основе возможности", — пояснил министр.

Он добавил, что угроза эскалации украинско-российской войны сейчас больше, чем когда-либо.

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"Под вопросом, были ли предупреждения о пуске и его направлении США, поскольку анонсирование таких запусков является обязательным условием для предотвращения срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении и запуске ракет в ответ по сценарию встречного ядерного удара", — отмечается в публикации.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Венгрии заявили о "тяжелом сражении" против военной помощи Украине.



