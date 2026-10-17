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Будут ли войска Европы в Украине: к чему готовятся союзники в Польше

Великобритания, Франция, Германия и Польша планируют привлечь не менее 1500 военных к маневрам по переброске сил и снабжения

17 октября 2026, 09:19
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Кравцев Сергей

В ноябре в Польше пройдут военные учения с участием не менее 1500 военнослужащих из Великобритании, Франции, Германии и самой Польши. Как сообщают The Times и Daily Mail, маневры должны подготовить европейские страны к возможному развертыванию сил в Украине после прекращения огня.

Будут ли войска Европы в Украине: к чему готовятся союзники в Польше

Войска НАТО. Фото: из открытых источников

Во время учений военные будут отрабатывать переброску подразделений, организацию логистики и доставку необходимых запасов. В частности, речь идет о снабжении войск горючим и продовольствием – ключевых элементах длительной зарубежной операции.

Предполагаемый сценарий связан с возможным появлением европейского военного контингента в Украине после завершения боевых действий. Такие силы могли бы стать частью системы сдерживания России и помогать обеспечивать соблюдение будущих договоренностей о прекращении огня.

Министр обороны Великобритании Вес Стритинг подтвердил, что в следующем месяце тысячи военнослужащих примут участие в масштабных учениях в Польше. По его словам, маневры призваны подготовить союзников к военной поддержке Украины и ее послевоенному восстановлению.

Особое внимание к логистике показывает, что европейские страны рассматривают не только политические заявления, но и практические вопросы возможной операции: как быстро перебросить войска, обеспечить их всем необходимым и поддерживать подразделения на протяжении длительного времени.

При этом принципиально важно различать подготовку и принятое решение. Учения отрабатывают возможный сценарий на случай прекращения огня, но сами по себе не подтверждают согласованного плана немедленного ввода иностранных войск в Украину.

Ключевыми остаются условия будущего перемирия, формат международных гарантий безопасности и готовность европейских государств взять на себя конкретные обязательства. Именно от этих решений будет зависеть, превратится ли военная подготовка в реальную миссию.

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Источник: https://www.thetimes.com/uk/politics/article/british-troops-prepare-ukraine-mission-poland-00lbq9905
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