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Было ли предложение от Украины освободить Приднестровье военным путем: объяснение Санду

Мая Санду опровергла сообщение России, что Украина посылала запрос на военную помощь для освобождения Приднестровья.

сегодня, 16:30
Автор:
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Slava Kot
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Президент Молдовы Мая Санду заявила, что ей не поступали официальные или неофициальные предложения от Украины по военной помощи для освобождения непризнанного Приднестровья.

Было ли предложение от Украины освободить Приднестровье военным путем: объяснение Санду

Президент Молдовы Мая Санду. Фото из открытых источников

Мая Санду дала интервью журналисту Юрию Дудю, в котором ответила на вопрос о возможности освободить с помощью украинских сил самопровозглашенную никем не признанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которая находится на территории Молдовы.

"Мы читали, что некоторые люди говорили об этом в СМИ, но официально со всей ответственностью я вам говорю: официально никогда не было такого предложения. Неофициально тоже", — заявила Санду.

На уточняющий вопрос, согласилась ли Санда на военную помощь от Украины, президент утвердительно ответила – нет, и указала, что ожидает мирного разрешения ситуации.

"Мы всегда говорили и будем говорить, что для нас в урегулировании приднестровского конфликта возможен только мирный способ", — сказала Санду.

Напомним, в 2023 году Минобороны РФ распространило очередной фейк, что украинские войска якобы готовятся к вторжению в Приднестровье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров намекнул, какая страна станет следующей жертвой России. Российский политик заявил, что Молдова "обречена" на то, чтобы стать следующей жертвой "информационной войны". В МИД Молдовы призвали вывести российские войска, которые находятся на официальной территории Молдовы — в Приднестровье.

Также "Комментарии" писали о непризнанной Украине стране Европы, которая объявила о новой военной помощи Украине в войне с Россией.



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