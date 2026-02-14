logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Быстрый мир станет ловушкой: президент Чехии предупредил о новой войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Быстрый мир станет ловушкой: президент Чехии предупредил о новой войне

Петр Павел заявил, что уступки Кремлю только отложат новую агрессию и не принесут подлинного мира

14 февраля 2026, 17:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Чехии Петр Павел предостерег международное сообщество от попыток достичь так называемого быстрого мира в Украине, подчеркнув, что поспешное соглашение может привести не к стабильности, а к новой войне. Об этом он заявил во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции безопасности, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Быстрый мир станет ловушкой: президент Чехии предупредил о новой войне

Петр Павел. Фото: из открытых источников

По словам чешского лидера, пока нет признаков того, что Россия осознала бесперспективность военного сценария. Именно поэтому, подчеркнул он, международные партнеры должны создать такие условия, при которых Кремль вынужден будет признать невозможность победы на поле боя и согласиться на реальные переговоры.

Павел также охарактеризовал Россию как слабое государство, компенсирующее собственную уязвимость наличием значительного ядерного арсенала. По его убеждению, любой мир, не учитывающий интересы безопасности Украины, станет лишь паузой перед новым витком агрессии.

"Быстрый мир не приведет к Нобелевской премии мира. Он приведет к новой агрессии в ближайшее время", — подчеркнул президент Чехии, подчеркивая необходимость справедливого и устойчивого урегулирования.

Скепсис о готовности Москвы к миру также выразили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и глава правительства Нидерландов Дик Схооф. В то же время премьер Дании Мэтте Фредериксен поддержала эту позицию, заявив, что невыгодное для Украины мирное соглашение может открыть путь к новым атакам не только против Киева, но и других европейских государств.

Европейские лидеры все чаще сходятся во мнении, что только сильная позиция Украины и ее союзников способна заставить Россию отказаться от агрессивных планов и перейти в настоящий мир, а не его имитацию.

Читайте на портале "Комментарии" — для Украины до сих пор действуют красные линии по оружию в войне: премьер Дании удивила заявлением




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости