Быстрый мир станет ловушкой: президент Чехии предупредил о новой войне

Президент Чехии Петр Павел предостерег международное сообщество от попыток достичь так называемого быстрого мира в Украине, подчеркнув, что поспешное соглашение может привести не к стабильности, а к новой войне. Об этом он заявил во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции безопасности, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Петр Павел. Фото: из открытых источников

По словам чешского лидера, пока нет признаков того, что Россия осознала бесперспективность военного сценария. Именно поэтому, подчеркнул он, международные партнеры должны создать такие условия, при которых Кремль вынужден будет признать невозможность победы на поле боя и согласиться на реальные переговоры.

Павел также охарактеризовал Россию как слабое государство, компенсирующее собственную уязвимость наличием значительного ядерного арсенала. По его убеждению, любой мир, не учитывающий интересы безопасности Украины, станет лишь паузой перед новым витком агрессии.

"Быстрый мир не приведет к Нобелевской премии мира. Он приведет к новой агрессии в ближайшее время", — подчеркнул президент Чехии, подчеркивая необходимость справедливого и устойчивого урегулирования.

Скепсис о готовности Москвы к миру также выразили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и глава правительства Нидерландов Дик Схооф. В то же время премьер Дании Мэтте Фредериксен поддержала эту позицию, заявив, что невыгодное для Украины мирное соглашение может открыть путь к новым атакам не только против Киева, но и других европейских государств.

Европейские лидеры все чаще сходятся во мнении, что только сильная позиция Украины и ее союзников способна заставить Россию отказаться от агрессивных планов и перейти в настоящий мир, а не его имитацию.

