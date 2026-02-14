Швидкий мир стане пасткою: президент Чехії попередив про нову війну

Президент Чехії Петр Павел застеріг міжнародну спільноту від спроб досягти так званого "швидкого миру" в Україні, наголосивши, що поспішна угода може призвести не до стабільності, а до нової війни. Про це він заявив під час Українського ланчу на Мюнхенській безпековій конференції, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Петр Павел. Фото: з відкритих джерел

За словами чеського лідера, наразі немає ознак того, що Росія усвідомила безперспективність військового сценарію. Саме тому, підкреслив він, міжнародні партнери повинні створити такі умови, за яких Кремль буде змушений визнати неможливість перемоги на полі бою та погодитися на реальні переговори.

Павел також охарактеризував Росію як слабку державу, яка компенсує власну вразливість наявністю значного ядерного арсеналу. На його переконання, будь-який мир, який не враховує безпекові інтереси України, стане лише паузою перед новим витком агресії.

"Швидкий мир не приведе до Нобелівської премії миру. Він приведе до нової агресії вже найближчим часом", — наголосив президент Чехії, підкреслюючи необхідність справедливого та стійкого врегулювання.

Скепсис щодо готовності Москви до миру також висловили прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленковіч та глава уряду Нідерландів Дік Схооф. Водночас прем’єр Данії Метте Фредеріксен підтримала цю позицію, заявивши, що невигідна для України мирна угода може відкрити шлях до нових атак не лише проти Києва, а й проти інших європейських держав.

Європейські лідери дедалі частіше сходяться на думці, що лише сильна позиція України та її союзників здатна змусити Росію відмовитися від агресивних планів і перейти до справжнього миру, а не його імітації.

