Бывшего игрока немецкой "Баварии" обвиняют в нападении на мать его детей

Начался судебный процесс над бывшим футболистом "Баварии" Джеромом Боатенгом 9 сентября. Дело об избиении им матери его детей слушает районный суд Мюнхена. Об этом сообщает издание Spiegel.

Спортсмен имеет двоих детей, фото из открытых источников

У прокуроров есть обвинения на счет футболиста, его подозревают в умышленных телесных повреждениях, которые он нанес Шерин Зенлер в 2019 году. О характере травм не сообщается.

Пара не находится в отношениях, но имеет общих дочерей-близнецов. Следствие изучило видеодоказательства по делу. Известно, что спортсмен избил женщину во время спора.



Защитник футболиста говорит, что тот возражает против обвинений. Адвокат Боатенга тоже считает, что прямых доказательств вины мужчины нет, есть только свидетельство третьих лиц.



Пресс-секретарь суда сообщила, что свидетели будут давать показания и суд продолжит рассматривать доказательства.



Ранее сообщалось, что ексдевушка Боатенга умерла через неделю после интервью футболиста, в котором он признался, что любимая шантажировала его. Кассия Ленгардт покончила жизнь самоубийством.

Жером подписал двухлетний контракт с французским клубом первого дивизиона до лета 2023 года. Если в суде будет доказана вина 33-летнего мужчины в нападении, Боатенгу грозит штраф или лишение свободы на 5 лет.

Известно, что Шерин встречалась с футболистом давно, дети у пары родились в 2011 году. Пара разошлась из-за измены со стороны мужа.

Как сообщал портал "Комментарии", форварда сборной Исландии по футболу обвиняют в Харассмент. Из-за скандала с игроком руководство футбольной федерации подало в отставку и извинилось перед жертвами.





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