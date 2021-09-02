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Форварда сборной Исландии по футболу обвиняют в харассменте: как отреагировали на скандал в федерации

Сам футболист Зигторссон сообщил, что считает свое поведение не образцовым да и только

сегодня, 18:25
Автор:

Козлова Альбіна

В Исландии разгорелся скандал из-за обвинений одного из футболистов национальной сборной в харассменте. Об этом сообщает ВВС.

Форварда сборной Исландии по футболу обвиняют в харассменте: как отреагировали на скандал в федерации

Форварда сборной Исландии по футболу обвиняют в харассменте, фото из открытых источников

Из-за скандала с игроком руководство футбольной федерации подало в отставку и извинилось перед жертвами.

Известно, что форварда Кольбейна Зигторссона обвинила в харассменте Торхильдур Гида Арнарсдоуттир. Девушка рассказала, что в 2017 году она с подругой отдыхала в ночном клубе в Рейкьявике. Там к ней подходил футболист. Мужчина трогал ее между ног и хватал за шею. Такие действия она считает сексуальным домогательством. По словам потерпевшей, она и еще одна женщина тогда написали заявления в полицию. Также потерпевшая отметила, что ей предлагали деньги за то, что она будет молчать.

Сам футболист Зигторссон сообщил, что считает свое поведение необразцовым да и только, а вот о насилии никакой речи идти не может.

В футбольном клубе "Гетеборг" написали, что полиция не привлекла к ответственности футболиста, ведь стороны договорились об урегулировании.

По словам Торхилдур, ей известно о по крайней мере про шесть других игроков футбольного клуба, которых обвинили в сексуальных домогательствах. Девушка рада, что правление федерации футбола решило уйти в отставку.

"Уже ведется работа с внешними специалистами по пересмотру всех вариантов реагирования на сексуальные преступления и насилие в ассоциации, а также о том, каким образом и как будет оказываться поддержка жертвам", — говорится в заявлении правления.
Премьер-министр Исландии призвала футбольную ассоциацию страны предотвращать сексуальное насилие со стороны их игроков.

"Я надеюсь, что это станет поучительным случаем для футбольного движения", — сказала премьер-министр Катрин Якобсдоуттир, призывая к переоценке того, как спорт рассматривает обвинения в злоупотреблениях.

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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-58407789
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