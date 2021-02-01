Бывший президент Польши жалуется на маленькую пенсию - сколько он получает

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Кириєнко Анна
Бывший президент Польши Лех Валенса сообщил, что ему не хватает государственной пенсии. В связи с этим политик вынужден искать себе работу. Об этом сообщает интернет-издание Onet.
Бывшему президенту Польши Леху Валенсе не хватает пенсии - сколько ему платят. Фото: 24 канал
По словам мужчины, мировая пандемия и коронакризис изрядно ударил по его финансах. Еще одна причина нехватки средств заключается в том, что его жена тратит много денег.
Лех Валенса сообщил, что хочет зарабатывать, чтобы летать с лекциями за границу.
Ежемесячная пенсия политика составляет 6 000 злотых. Если перевести в украинскую валюту, получается около 45 000 гривен.
Сам Лех Валенса имеет образование электрика. К тому же мужчина сообщал, что ранее уверенно чувствовал себя в этой сфере, однако сейчас ему страшно возвращаться к работе.
Политик ранее сообщал о своем сложное положение. В одном из интервью изданию Rzeczpospolita осенью 2020 года Валенса признался, что он банкрот.
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