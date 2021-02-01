Бывший президент Польши жалуется на маленькую пенсию - сколько он получает

Бывший президент Польши Лех Валенса сообщил, что ему не хватает государственной пенсии. В связи с этим политик вынужден искать себе работу. Об этом сообщает интернет-издание Onet.

Бывшему президенту Польши Леху Валенсе не хватает пенсии - сколько ему платят. Фото: 24 канал

По словам мужчины, мировая пандемия и коронакризис изрядно ударил по его финансах. Еще одна причина нехватки средств заключается в том, что его жена тратит много денег.

Лех Валенса сообщил, что хочет зарабатывать, чтобы летать с лекциями за границу.

"Я не знаю, что делать, потому что я не могу летать на лекции, и мне нужно немного заработать, потому что моя жена тратит больше, чем мы имеем", — признался он.

Ежемесячная пенсия политика составляет 6 000 злотых. Если перевести в украинскую валюту, получается около 45 000 гривен.

Сам Лех Валенса имеет образование электрика. К тому же мужчина сообщал, что ранее уверенно чувствовал себя в этой сфере, однако сейчас ему страшно возвращаться к работе.

"Я до сих пор помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще несколько вещей. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины", — сказал Лех Валенса.

Политик ранее сообщал о своем сложное положение. В одном из интервью изданию Rzeczpospolita осенью 2020 года Валенса признался, что он банкрот.

Напомним, что в окрестностях Парижа произошел курьезный инцидент. Там полиция "накрыла" участников сексуальной оргии. Причиной тому стало несоблюдение социальной дистанции. Подробности ситуации читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что президент Беларуси Александр Лукашенко назвал страну, которая, по его мнению, является самой безопасной в Европе. О какой стране идет речь, читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!