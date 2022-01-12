Цель России – показать слабость США: почему переговоры могут не оправдать надежд

12 января после переговоров Россия-НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил, что диалог труден и его нужно продолжать. В эфире ток-шоу "Сегодня" народные депутаты и политологи высказались о результатах этих переговоров и последствиях для Украины.



В Європе проходят переговоры России и НАТО, фото из открытых источников

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки, Олег Постернак говорит, что 10 января Рябков и Шерман в Женеве говорили не только об Украине, но и о ядерной безопасности, договоре о ракетах средней и малой дальности и сейчас есть попытка "загнать" Россию в рамки этого возможного договора. Поэтому сейчас сверхцель РФ — показать еще одну после Афганистана слабость США, показать, что никакие санкции от Запада ей не страшны.

Что касается инициативы НАТО+, то эксперт объяснил, что это всего лишь инициатива конгрессменов республиканской партии.

"Причина появления идеи НАТО+ – это российский ультиматум. Если раньше Запад не допускал этого соглашения по Украине, но оставлял поле для компромисса. Теперь Запад показывает свою позицию на зло России. Эта инициатива минимизирует бюрократические возможности для поставки Украине летального оружия", — пояснил политтехнолог.



Другое мнение высказал бывший народный депутат, кандидат юридических наук Николай Катеринчук. По его словам, Россия выдвинула военный ультиматум и пока она его не продемонстрирует, никаких уступок от Запада не будет. Политик считает, что Россия настолько подняла ставки, что выход из этого без вооруженного конфликта невозможен.

"Запад может демонстрировать уступки в вопросах коллективной безопасности, размещения систем сдерживания, но по Украине эта ситуация для Путина принципиальна. Вспомним, что происходило в 2014 году с Крымом. Помню как они (представители США — ред.) звонили Турчинову и говорили, что ни в коем случае нельзя применять оружие, все разрулится в переговорном процессе. Не разрулили. Ультиматум — это или ты должен оттуда выйти победителем, или проигравшим. Поэтому призываю наше общество готовиться, потому что мы живем во времена отложенной войны. Режим в России — это постоянная угроза нашей безопасности для безопасности Европы", — пояснил эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", НАТО и Европу интересует, сможет ли Россия использовать ядерное оружие или какую-нибудь сверхтяжелость. Политолог Ростислав Балабан в эфире телеканала "Рада" озвучил прогнозы на рабочую неделю, в течение которой должны состояться переговоры между Россией и Западом по безопасности в Европе.

Также мы писали, что заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд высказалась о вступлении стран северной Европы в НАТО.

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