Чего ждать от парламентских выборов в Грузии: куда может развернуть страну

Грузинские оппозиционные партии вместе могут набрать более половины голосов на парламентских выборах, которые пройдут 26 октября. У пророссийской "Грузинской мечты" серьезное проседание по поддержке. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Edison Research, сообщает "Эхо Кавказа". Чего ждать от парламентских выборов? Возможно ли кардинальное изменение курса Грузии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Грузии. Фото: из открытых источников

С потенциальным объединением оппозиционных партий Грузии не все так просто

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что результаты парламентских выборов в Грузии являются предметом интриги. Это свидетельствует о том, что, несмотря на российское влияние, выборы остались конкурентными и это хороший знак.

"Вместе с тем пророссийская партия "Грузинская мечта" идет на выборы в четвертый раз, имея достаточно широкое электоральное ядро. И это несмотря на принятие непопулярных законов и демонстративное изменение геополитического вектора. Поэтому, даже при проседании рейтинга, эта партия, скорее всего, получит больше мест, чем каждая из оппозиционных партий отдельно. Это даст ей шанс, как лидеру парламентской гонки, обеспечить себе легитимность и моральное право позиционироваться как выразитель воли большинства", – прогнозирует эксперт.

Анна Малкина отмечает, что кроме рейтингов есть вопросы определения результатов голосования.

"Как мы знаем, неважно, кто как голосует. Важно, как ведется подсчет голосов. Одним из ключевых этапов выборов является защита результатов, которая в поляризованных обществах, к которым можно отнести и Грузию, часто сопровождается акциями протеста. И здесь мы сможем увидеть непредсказуемое развитие событий, ведь протестный потенциал у грузинского народа достаточно высок. Если "Грузинской мечте" удастся преодолеть искушение и не нарисовать себе астрономический результат, разительно отличающийся от экзит-полов, тогда массовых протестов можно будет избежать, ведь механизм общественного возмущения не запустится. Если нет – тогда Грузию ждет социально-политический кризис с непредсказуемыми последствиями", – отметила эксперт.

Что касается потенциального объединения оппозиционных партий в парламенте после выборов, что даст им возможность сформировать коалицию, то, по мнению политолога, здесь не все так просто.

"Если бы грузинская оппозиция была консолидированной, тогда и на выборы она пошла бы "единым фронтом". В реальности грузинская оппозиция довольно пестра, лидеры оппозиционных политических партий амбициозны. Поэтому даже, если в начале каденции оппозиционные партии могли бы объединиться в коалицию, они не смогли бы сохранять единство длительное время, обеспечивая стабильную работу как парламента, так и правительства, им сформированного. Также объединенная парламентская оппозиция не смогла бы не считаться с "Грузинской мечтой", лидером парламентской гонки. Поэтому радикальное изменение политического курса не произойдет в любом раскладе. Если победит "Грузинская мечта" – изменения курса не будет вообще. Если суммарно оппозиция наберет большинство мест в парламенте и сможет создать коалицию – политический курс, скорее всего, будет оптимизирован с учетом интересов всех игроков. Этот курс условно можно назвать "геополитическим шпагатом" – подытожила Анна Малкина.

Гражданам Грузии следует сделать судьбоносный выбор

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский сразу заметил, что в политической науке довольно часто используют понятие политического маятника, когда при условии верховенства права и действующего закона в демократических странах, где можно максимально провести демократические цивилизованные и правдивые выборы, происходит поочередная смена власти и оппозиции.

"А в Грузии с 2012 года по 2024-й, фактически 12 лет у власти одна и та же политическая сила, которая сейчас себя проявляет как абсолютно пророссийская и выставляющая всю свою политическую риторику вроде, или мы продолжаем устоявшийся курс и в стране продолжается спокойствие, или мы идем против могущественного соседа – РФ и это намек на события в Украине. Но все отлично понимают, что Грузия — не Украина. Она не имеет ни того количества населения, ни сил, меньше по площади и выдержать войну с Россией она не сможет. С другой стороны, практически по всем социологическим опросам все четыре партии по новой избирательной системе в Грузии сейчас преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в парламент. Это означает, что за счет избирательной системы им будут добавлены голоса всех политических сил, которые этот процент не преодолели и задействовав общую калькуляцию, мы видим, что оппозиционные партии своей совокупностью смогут создать коалицию в парламенте. В том, что это произойдет, я лично не сомневаюсь. Это единственный способ достичь и удержать власть", – отметил Владислав Дзивидзинский .

Он отметил, что, внимательно наблюдая за ситуацией в Грузии, большинство европейских лидеров говорят, что эта страна уже 26 октября будет делать национализированный выбор между тем, чтобы, либо приближаться к Европе, либо от нее отдаляться.

"Такие общие фразы имеют достаточно глубокие корни. И аргументация этого состоит в том, что очередная каденция провластной политической силы за следующие несколько лет втянет Грузию еще больше в пророссийский блок. Ведь мы видим, что большинство стран в мире шаг за шагом делятся на два блока. В первый блок входят те, кто прозападен во главе с Соединенными Штатами. А во второй – сторонники восхода во главе с Китаем и Россией. Поэтому не исключаю, что выигрыш пропрезидентской политической силы приведет как раз к тому, что Грузия будет тяготить или реально вступит в новообразования с восточными центрами влияния. И, напротив, выигрыш оппозиционных сил приведет к всесторонней европейской поддержке, что впоследствии, вероятно, изменит вектор развития Грузии на как минимум одну политическую каденцию, а, возможно, и полностью развернет. Окончательная судьба будет определяться в рамках взаимоотношений крупных мировых игроков типа США и Китая", – отметил эксперт.

По его мнению, большое влияние будет иметь то, на каких возможностях и на каких позициях будет приостановлена или остановлена война в Украине.

"Тем не менее, сейчас перед грузинскими избирателями предстал непростой выбор. Ибо они выбирают не просто между разными названиями и политическими программами. Это совсем не так. Граждане Грузии сейчас выбирают между своим желанием жить по цивилизованным канонам при поддержке цивилизованных стран мира, но с риском того, что воюющие соседи, вроде России, всячески будут за такой выбор Грузию принуждать к сотрудничеству, причем разными методами, включая военный, или они покупают себе на определенный период времени спокойствие, выбрав пророссийскую существующую политическую силу. Но это, мне кажется, очень недальновидный план. Действительно очень интересно сейчас следить за тем, что будет происходить в Грузии, а особенно – за последствиями выбора, если по результату этих выборов социологические опросы будут подтверждены и провластная партия проиграет их", – констатировал заместитель директора Украинского института политики.

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