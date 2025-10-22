В Чехии объявлен сбор средств на ракету "Фламинго", которую собираются передать для ВСУ. Из необходимых почти 600 тысяч долларов пока собрали менее 60 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт чешской волонтерской инициативы Darek pro Putina ("Подарок для Путина").

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

Волонтеры рассказали, что производитель ракет "Фламинго" дол свое согласие на то, чтобы позволить им провести сбор средств для одной из них, и ее назовут DANA 1 — в честь многолетней руководительницы Государственного управления ядерной безопасности Чехии Даны Драбовой.

После оплаты волонтеры направить ракету украинской армии, а уже сами украинцы определятся с датой ее применения и целью.

"Если что-то и может повлиять на ход войны, то это крылатые ракеты украинского производства, известные как "Фламинго". Они имеют дальность полета до 3000 километров, скорость 900 км/ч и вес боеголовки до 1150 килограммов", — написали волонтеры.

Читайте также на портале "Комментарии" — ценители крылатой ракеты, "лучшей, чем устаревший "Томагавк", начали с упоением распространять по информпространству публикацию "The Economist", одобрительно отзывающуюся о "Фламинго". В частности, утверждается, что уже выпускается по 2-3 ракеты в сутки, и у них есть боевое использование. Однако факт остается фактом – реального подтверждения применения ракет Фламинго до сих пор нет. Об этом рассказал политтехнолог Александр Кочетков.

Также издание "Комментарии" сообщало – во временно оккупированном Крыму базу ФСБ атаковали три украинских ракеты "Фламинго", две из которых попали непосредственно в цель. Об этом сообщает немецкое издание Welt, ссылаясь на анализ эксперта по ракетным технологиям Фабиана Гоффмана из Университета Осло.

По оценке специалиста, речь, скорее всего, идет об атаке, которая произошла 30 августа. Тогда две ракеты точно поразили объект российской спецслужбы, а третья упала примерно в 100 метрах от цели.



