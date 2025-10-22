logo_ukra

Чехи оголосили збір: готують потужний "подарунок для Путіна"
commentss НОВИНИ Всі новини

Чехи оголосили збір: готують потужний "подарунок для Путіна"

Жителі Чехії оголосили збір на ракету "Фламінго" для ЗСУ

22 жовтня 2025, 13:30
У Чехії оголошено збирання коштів на ракету "Фламінго", яку збираються передати для ЗСУ. З необхідних майже 600 тисяч доларів поки що зібрали менше 60 тисяч доларів. Про це повідомляє сайт чеської волонтерської ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна").

Чехи оголосили збір: готують потужний "подарунок для Путіна"

Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел

Волонтери розповіли, що виробник ракет "Фламінго" дав свою згоду на те, щоб дозволити їм провести збір коштів для однієї з них, і її назвуть DANA 1 – на честь багаторічної керівниці Державного управління ядерної безпеки Чехії Дани Драбової.

Після оплати волонтери направити ракету української армії, а вже самі українці визначаться з датою її застосування та метою.

"Якщо щось і може вплинути на перебіг війни, то це крилаті ракети українського виробництва, відомі як "Фламінго". Вони мають дальність польоту до 3000 кілометрів, швидкість 900 км/год та вагу боєголовки до 1150 кілограмів", — написали волонтери.

Читайте також на порталі "Коментарі" — поціновувачі крилатої ракети, "кращої, ніж застарілий "Томагавк", почали із захопленням розповсюджувати по інформпростору публікацію "The Economist", що схвально відгукується про "Фламінго". – реального підтвердження застосування ракет Фламінго досі немає.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у тимчасово окупованому Криму базу ФСБ атакували три українські ракети "Фламінго", дві з яких потрапили безпосередньо в ціль. Про це повідомляє німецьке видання Welt, посилаючись на аналіз експерта з ракетних технологій Фабіана Гоффмана з Університету Осло.

За оцінкою фахівця, мова, швидше за все, йде про атаку, яка відбулася 30 серпня. Тоді дві ракети точно вразили об'єкт російської спецслужби, а третя впала приблизно за 100 метрів від мети.




Джерело: https://www.zbraneproukrajinu.cz/kampane/dana-1
