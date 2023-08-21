Чехия готовит специальную программу для украинских беженцев, чтобы они поехали домой

Во время второго года полномасштабной войны РФ в Украине власти Чехии намерены подготовить специальную программу, которая предусматривает добровольное возвращение беженцев на родину.

Украинские беженцы в Чехии (фото из открытых источников)

Как информирует Czech Radio, как отмечено в проекте шестой поправки закона, известного как lex Ukrajina, где выписаны права и обязанности украинских беженцев в Чехии, теперь предусмотрено выделение помощи и механизм возмещений части расходов, когда беженцы вернутся на украинскую территорию.

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В этой поправке еще продлен сроком на один год механизм предоставления временной защиты украинцам, то есть до конца марта 2025 года.

Новации программы возвращения беженцев будут одобрены и реализованы после того, как чешские члены правительства уже окончательно определят вид поддержки для граждан Украины, и на это будут предусмотрены средства.

"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не удовлетворительна, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении", — заявляют разработчики поправки. В сопровождающей новом законопроекте, они еще аргументируют, что имеющиеся события не указывают на то обстоятельство, что война близка к окончанию и украинцы смогут вернуться домой.

По информации МВД, датированной серединой августа этого года, на территории Чехии находится 360 900 украинских беженцев из Украины, имеющих визы временной защиты, подавляющее их большинство – это женщины с детьми. Представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) недавно обратились в принимающие страны не принуждать украинских граждан возвращаться в Украину.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, где продолжает расти количество украинских беженцев .