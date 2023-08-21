logo

BTC/USD

25992.31

ETH/USD

1659.40

LTC/USD

65.31

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Чехия готовит специальную программу для украинских беженцев, чтобы они поехали домой
commentss НОВОСТИ Все новости

Чехия готовит специальную программу для украинских беженцев, чтобы они поехали домой

Программа предусматривает оказание помощи и возмещение части расходов при возвращении беженцев в Украину

сегодня, 18:35
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Во время второго года полномасштабной войны РФ в Украине власти Чехии намерены подготовить специальную программу, которая предусматривает добровольное возвращение беженцев на родину.

Чехия готовит специальную программу для украинских беженцев, чтобы они поехали домой

Украинские беженцы в Чехии (фото из открытых источников)

Как информирует Czech Radio, как отмечено в проекте шестой поправки закона, известного как lex Ukrajina, где выписаны права и обязанности украинских беженцев в Чехии, теперь предусмотрено выделение помощи и механизм возмещений части расходов, когда беженцы вернутся на украинскую территорию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В этой поправке еще продлен сроком на один год механизм предоставления временной защиты украинцам, то есть до конца марта 2025 года.

Новации программы возвращения беженцев будут одобрены и реализованы после того, как чешские члены правительства уже окончательно определят вид поддержки для граждан Украины, и на это будут предусмотрены средства.

"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не удовлетворительна, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении", — заявляют разработчики поправки. В сопровождающей новом законопроекте, они еще аргументируют, что имеющиеся события не указывают на то обстоятельство, что война близка к окончанию и украинцы смогут вернуться домой.

По информации МВД, датированной серединой августа этого года, на территории Чехии находится 360 900 украинских беженцев из Украины, имеющих визы временной защиты, подавляющее их большинство – это женщины с детьми. Представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) недавно обратились в принимающие страны не принуждать украинских граждан возвращаться в Украину.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, где продолжает расти количество украинских беженцев .



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ruski.radio.cz/chehiya-podgotovit-programmu-dobrovolnogo-vozvrashcheniya-ukrainskih-bezhencev-8791932
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!