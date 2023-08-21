Чехия готовит специальную программу для украинских беженцев, чтобы они поехали домой

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Лиля Воробьева
Во время второго года полномасштабной войны РФ в Украине власти Чехии намерены подготовить специальную программу, которая предусматривает добровольное возвращение беженцев на родину.
Украинские беженцы в Чехии (фото из открытых источников)
Как информирует Czech Radio, как отмечено в проекте шестой поправки закона, известного как lex Ukrajina, где выписаны права и обязанности украинских беженцев в Чехии, теперь предусмотрено выделение помощи и механизм возмещений части расходов, когда беженцы вернутся на украинскую территорию.
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В этой поправке еще продлен сроком на один год механизм предоставления временной защиты украинцам, то есть до конца марта 2025 года.
Новации программы возвращения беженцев будут одобрены и реализованы после того, как чешские члены правительства уже окончательно определят вид поддержки для граждан Украины, и на это будут предусмотрены средства.
"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не удовлетворительна, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении", — заявляют разработчики поправки. В сопровождающей новом законопроекте, они еще аргументируют, что имеющиеся события не указывают на то обстоятельство, что война близка к окончанию и украинцы смогут вернуться домой.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, где продолжает расти количество украинских беженцев .
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