Чехия обязала граждан носить сразу две маски от коронавируса

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Чехии планируют обязать граждан появляться в общественных местах сразу в двух защитных масках. О таком решении местного министерства здравоохранения сообщило издание idnes.cz.

В Чехии предлагают носить сразу две маски. Фото: abcnews

Медицинские учреждения, магазины с различными типами товаров, а также общественный транспорт — вот перечень того, где отныне чехам рекомендуют появляться или сразу в двух медицинских масках, или в респираторе типа FFP2 (также на выбор N95 или KN95).

Глава Минздрава Чехии Ян Блатны прокомментировал такое нововведение как вынужденный шаг для усиления борьбы с пандемией коронавируса. По словам чиновника, в стране в последнее время значительно ухудшилась ситуация с массовым заболеванием на COVID-19, поэтому правительству приходится искать различные рычаги сдерживания распространения вируса. Особенно министр здравоохранения обеспокоен распространением британского штамма, который, как известно, является более заразным.

"Я попробую убедить максимальное количество людей носить респираторы. Одной из вещей, которая нужна сейчас для изменения текущей эпидемической ситуации, является стандартизация защиты", — заявил Блатны во время выступления в Палате депутатов.

Следует отметить, что Чехия действительно очень страдает от пандемии. На сегодня в стране прекращено посещение школьниками учебных заведений, закрыты отдельные типы магазинов, принимаются решения по другим карантинным мерам.

Впрочем, как сообщается, чешский премьер-министр рассматривает вариант уже со следующей недели вернуться к обсуждению вопроса разрешения на работу всех магазинов. Правда, парламент со своим руководителем пока категорически не соглашается.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, каким образом можно отличить оригинальную медицинскую маску, которая обеспечивает противокоронавирусную защиту, от подделки.

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