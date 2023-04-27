logo

BTC/USD

29397.81

ETH/USD

1906.53

LTC/USD

89.08

USD/UAH

37.72

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Чехия выделила деньги на обучение украинских летчиков
commentss НОВОСТИ Все новости

Чехия выделила деньги на обучение украинских летчиков

Обучение в Чехии пройдут студенты Национального авиационного университета в Киеве

27 апреля 2023, 22:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Правительство Чехии приняло решение выделить почти 1 млн евро на обучение в стране 20-25 украинских летчиков гражданской авиации. Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Ян Липовский, пишут "Комментарии".

Чехия выделила деньги на обучение украинских летчиков

В Чехии будут учить украинских гражданских пилотов

Деньги поступят из программы гуманитарной и экономической помощи Украине, которую чешское правительство утвердило в 2022 году. В рамках этой программы Чехия обязалась ежегодно выделять по пол миллиарда крон (21 млн евро) в период с 2023 по 2025 год.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Учеба в Чехии пройдут студенты Национального авиационного университета в Киеве. Получив знания, они будут готовы к управлению самолетом гражданской авиации в качестве второго пилота. Главная цель проекта – обеспечить украинским гражданским летчикам необходимую подготовку, которую сейчас невозможно осуществить в Украине, а также поддержать восстановление гражданского авиасообщения в Украине.

"Таким образом, проект будет способствовать скорейшему восстановлению воздушного движения и, следовательно, всеобщей реконструкции страны", – объяснили в чешском МИД.

На первом этапе отберут 20-25 студентов из Национального авиационного университета в Киеве. Обучение в Чехии пройдет в сотрудничестве с местной организацией, которая проводит сертифицированную летную подготовку. Недавно Чехия во время встречи в формате Рамштайн предложила партнерам расширить программу модернизации танков Т-72 для Украины.

Страна выразила готовность модернизировать еще несколько десятков дополнительных танков в рамках совместного проекта с США и Нидерландами, первоначально предполагающим модернизацию 90 Т-72.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина готовится открыть гражданские авиарейсы – французский министр.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!