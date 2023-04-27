Чехия выделила деньги на обучение украинских летчиков

Правительство Чехии приняло решение выделить почти 1 млн евро на обучение в стране 20-25 украинских летчиков гражданской авиации. Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Ян Липовский, пишут "Комментарии".



В Чехии будут учить украинских гражданских пилотов

Деньги поступят из программы гуманитарной и экономической помощи Украине, которую чешское правительство утвердило в 2022 году. В рамках этой программы Чехия обязалась ежегодно выделять по пол миллиарда крон (21 млн евро) в период с 2023 по 2025 год.

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Учеба в Чехии пройдут студенты Национального авиационного университета в Киеве. Получив знания, они будут готовы к управлению самолетом гражданской авиации в качестве второго пилота. Главная цель проекта – обеспечить украинским гражданским летчикам необходимую подготовку, которую сейчас невозможно осуществить в Украине, а также поддержать восстановление гражданского авиасообщения в Украине.

"Таким образом, проект будет способствовать скорейшему восстановлению воздушного движения и, следовательно, всеобщей реконструкции страны", – объяснили в чешском МИД.

На первом этапе отберут 20-25 студентов из Национального авиационного университета в Киеве. Обучение в Чехии пройдет в сотрудничестве с местной организацией, которая проводит сертифицированную летную подготовку. Недавно Чехия во время встречи в формате Рамштайн предложила партнерам расширить программу модернизации танков Т-72 для Украины.

Страна выразила готовность модернизировать еще несколько десятков дополнительных танков в рамках совместного проекта с США и Нидерландами, первоначально предполагающим модернизацию 90 Т-72.

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