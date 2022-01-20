Чехия заявила, что поддержит Украину: что планируют предоставить

Правительство Чехии планирует помочь украинцам, учитывая обострение ситуации и накопление российских войск у ее границ. Об этом рассказала министр обороны Яна Чернохова в интервью газете Hospodářské noviny.

Чехи готовы помочь украинцам, фото из открытых источников

По ее словам, Чехия готова отправить или продать военные материалы Украине. Впрочем, сначала чешское правительство должно согласовать поставки вооружения и боеприпасов для украинцев со странами Вышеградской группы, Прибалтики, Германией, Австрией.

Министр отметила, что Чехия всегда была на стороне Украины, поэтому в случае необходимости правительство приложит усилия для того, чтобы оказать Украине помощь.

В настоящее время продолжаются переговоры министра обороны Чехии вместе с главнокомандующим чешской армии Алешем Опатом по этому вопросу.

В Прагу должен приехать глава Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный с официальным визитом. Кроме того, чешское издание EURACTIV сообщает, что в феврале-марте в Украину прибудут чешские спецназовцы, чтобы проводить в Украине совместные военные учения "Серебряная сабля 2022" в соответствии с планом НАТО по развитию Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство национальной обороны Литвы сообщило, что украинские армейцы получат бронированные жилеты и баллистические пояса. Общая сумма гуманитарной помощи – более 677 тысяч евро.

Также мы писали, что в результате санкционного давления Москва не изменит свою позицию и не вернет Крым Украине. Именно поэтому продление санкций вредит торговым отношениям между партнерами, вредит экономическим отношениям. Такое заявление сделал вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик

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