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Чехия заявила, что поддержит Украину: что планируют предоставить

Ческое правительство может предоставить украинцам боеприпасы и вооружение

сегодня, 12:56
Автор:

Козлова Альбіна
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Правительство Чехии планирует помочь украинцам, учитывая обострение ситуации и накопление российских войск у ее границ. Об этом рассказала министр обороны Яна Чернохова в интервью газете Hospodářské noviny.

Чехия заявила, что поддержит Украину: что планируют предоставить

Чехи готовы помочь украинцам, фото из открытых источников

По ее словам, Чехия готова отправить или продать военные материалы Украине. Впрочем, сначала чешское правительство должно согласовать поставки вооружения и боеприпасов для украинцев со странами Вышеградской группы, Прибалтики, Германией, Австрией.

Министр отметила, что Чехия всегда была на стороне Украины, поэтому в случае необходимости правительство приложит усилия для того, чтобы оказать Украине помощь.

В настоящее время продолжаются переговоры министра обороны Чехии вместе с главнокомандующим чешской армии Алешем Опатом по этому вопросу.

В Прагу должен приехать глава Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный с официальным визитом. Кроме того, чешское издание EURACTIV сообщает, что в феврале-марте в Украину прибудут чешские спецназовцы, чтобы проводить в Украине совместные военные учения "Серебряная сабля 2022" в соответствии с планом НАТО по развитию Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство национальной обороны Литвы сообщило, что украинские армейцы получат бронированные жилеты и баллистические пояса. Общая сумма гуманитарной помощи – более 677 тысяч евро.

Также мы писали, что в результате санкционного давления Москва не изменит свою позицию и не вернет Крым Украине. Именно поэтому продление санкций вредит торговым отношениям между партнерами, вредит экономическим отношениям. Такое заявление сделал вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик


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Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/prague-considers-sending-military-material-to-kiev/
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