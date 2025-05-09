Через несколько лет может начаться еще одна война в Европе: что об этом говорит

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Кравцев Сергей
Россия через несколько лет может начать войну против стран Северной Европы, поэтому стоит готовиться к этому уже сейчас. Как передает портал "Комментарии", такое предположение высказал премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Премьер-министр Нидерландов добавил, что "не хочет запугивать людей" и уверенности относительно такого сценария нет, но нужно понимать, что это не исключено.
Также Схооф считает, что Нидерланды с другими европейскими союзниками должны серьезно работать над тем, чтобы предотвратить это.
Ранее в масс-медиа начала активно циркулировать информация о росте активности России неподалеку финской границы, где, в частности, начали строить новые железнодорожные линии.
Читайте также на портале "Комментарии" — ставка на то, что российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров, даже с теми самими американцами, согласится добровольно прекратить вторжение в Украину, изначально являлась проигрышной. Вся проблема в том, что с Россией нереально вести рациональные переговоры. Такое мнение в интервью The Times высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
На Банковой считают, что Россия "не может, не хочет и не будет" прекращать боевые действия в Украине, если ее не вынудят к этому экономические санкции и удары по ее военной инфраструктуре.
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