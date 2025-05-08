Кого Путин собрал на очередное победобесие в Москве: что это значит для Украины и мира

В Россию для участия в параде на 9 мая приедут почти три десятка иностранных лидеров. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В первую очередь бросается в глаза присутствие рядом с Путиным лидера КНР Си Цзиньпина, который уже прибыл в Москву, а также лидеров Сербии и Словакии – Вучича и Фицо соответственно. Также Der Spiegel пишет о том, что в Москву на 9 мая приедут пять депутатов Европарламента. О чем говорит подобный "букет", собранный Путиным для очередного дня "победобесия"? Как данным действом Путин может воспользоваться в войне против Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Парад в Москве. Фото: из открытых источников

Нынешний парад может получить большое геополитическое значение

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что парад 9 мая имеет большое символическое значение, поэтому Кремль уделяет ему такое большое внимание.

"Это "праздник", который по своей значимости и весу давно опередил в России Новый год и Рождество. В этом году парад будет использован для создания образа "победной" России, имеющей международную поддержку. Это, что касается "внутреннего потребителя". Что касается внешних сигналов, то парад этого года может получить большое геополитическое значение, продемонстрировав, что Путин больше не находится в полной международной изоляции. Есть следующий неутешительный тренд: на параде в 2022 году иностранных лидеров в Москве не было, в 2023-м присутствовали лидеры нескольких стран СНГ, в частности Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также премьер-министра Армении4 Кубы, Лаос и Гвинея-Бесау. В этом году список гостей дополнен премьер-министром Словакии, президентом Сербии, депутатами Европарламента, а также лидером-весом Си Цзиньпином. Присутствие последнего – мощный геополитический сигнал", – отметила политолог.

Она продолжает, речь идет не только о демонстрации стратегического партнерства с Россией, несмотря на санкции и международную изоляцию. Речь идет о символической поддержке, ведь присутствие лидера Китая на военном параде в Москве может означать солидарность в контексте силового противостояния с Западом. Также это сигнал для США, что Китай имеет серьезный интерес к сотрудничеству с Россией и это будет иметь долгосрочные последствия для баланса сил в новом многополярном мире.

Что касается присутствия на параде президента Сербии и премьер-министра Словакии, Анна Малкина говорит, что это дополнительный сигнал об отсутствии консолидированного европейского единства.

"В этом "букете" мы не заметили премьера Венгрии Виктора Орбана, который, очевидно, не увидел никакой выгоды для себя от участия в подобном шоу. Да и исторический контекст не позволяет, ведь во время Второй мировой войны Венгрия воевала на стороне нацистской Германии". Это позволит российской пропаганде показать, что даже в Европе есть люди, которые поддерживают политику РФ и, соответственно, ее войну против Украины", – отметила эксперт.

Подытоживая Анна Малкина отметила, что для Украины здесь, объективно, мало приятного.

"Состав гостей дает Кремлю много возможностей использовать парад как инструмент распространения дезинформации и манипуляций с целью подрыва международной поддержки Украины, укрепления завязей со странами, не поддерживающими санкции против России, поддержать нарратив об "успешной спецоперации" для внутренней аудитории и российской армии", – отметила эксперт.

Парад на 9 мая – инструмент актуальной политики в РФ

Политический и военный аналитик Александр Кондратенко считает, что присутствие иностранных лидеров на параде 9 мая в Москве – это не просто церемониальный жест, а сознательно срежиссированный политический сигнал, который Кремль стремится использовать для нескольких целей, как на международной, так и на внутренней арене.

"Депутаты Европарламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт" – Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених – являются представителями новой политической силы, которая выступает с критикой текущей политики ЕС в отношении Украины, и они не оказывают значительного влияния в Европарламенте. Присутствие этих депутатов на мероприятиях в Москве может быть использовано российской пропагандой для демонстрации поддержки со стороны европейских политиков. Это позволяет Кремлю утверждать, что в ЕС существует оппозиция к официальной политике по Украине. В то время, когда Россия находится в глубокой международной изоляции из-за войны против Украины, такой "букет" гостей призван создать впечатление, что РФ не одинока, что она имеет союзников или, по крайней мере, симпатиков. Это особенно актуально на фоне западных санкций и геополитического давления", – говорит эксперт.

По его словам, присутствие Си Цзиньпина – особенно важный символ. Оно может быть интерпретировано, как поддержка России со стороны Китая или хотя бы как согласие на ее роль в многополярном мире, где США и ЕС – не единственные центры влияния.

Что касается присутствия нескольких депутатов Европарламента, то Александр Кондратенко говорит, что Кремль использует это как доказательство того, что даже в самой Европе есть политические силы, которые не соглашаются с официальной политикой санкций и поддержки Украины. Это позволяет Путину манипулятивно подавать ситуацию как неоднозначную.

"Конечно участие иностранных гостей – важный инструмент для внутренней пропаганды: россиянам покажут, что "нас уважают", "мир не так однозначен", и что даже во время войны Кремль остается "в центре внимания мировой политики", — отметил аналитик.

Анализируя то, как это может быть использовано в войне против Украины, Александр Кондратенко говорит, что, во-первых, для усиления пропагандистского нарратива, во-вторых, для дипломатического давления на нейтральные страны, и, в-третьих, как попытка раскола внутри ЕС.

"Парад на 9 мая – это инструмент актуальной политики в РФ", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

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