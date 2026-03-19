Через пару недель Европе придется выбирать между Украиной и союзниками: в чем дело
Через пару недель Европе придется выбирать между Украиной и союзниками: в чем дело

Затяжной конфликт с Ираном истощает арсеналы Европы и ставит союзников перед жестким выбором

19 марта 2026, 10:48
Кравцев Сергей

Затяжной конфликт на Ближнем Востоке начинает подрывать ключевые приоритеты НАТО, включая поддержку Украины и подготовку к потенциальному противостоянию с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на аналитиков и дипломатов альянса.

Через пару недель Европе придется выбирать между Украиной и союзниками: в чем дело

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

По словам старшего научного сотрудника Стокгольмского института SIPRI Питера Веземана, уже в ближайшие недели европейским странам придется решить, куда направлять ограниченные ресурсы ПВО – союзникам в Персидском заливе или Украине. Активная защита от иранских ракет и дронов приводит к стремительному расходу зенитных боеприпасов, что подрывает оборонные планы альянса.

Франция уже предупредила об истощении запасов ракет класса "воздух–воздух" MICA. В долгосрочной перспективе это может ударить по способности Европы наращивать оборону и напрямую ослабить возможности Украины защищаться от атак.

Ситуацию усугубляет перераспределение военных ресурсов США и союзников. Вашингтон уже отозвал часть техники, включая истребители F-35 Lightning II, с учений в Норвегии, а Великобритания направила эсминец HMS Dragon в восточное Средиземноморье, отказавшись от арктической миссии НАТО.

Несмотря на рост напряженности, внутри альянса отсутствует консенсус относительно конфликта. Ряд стран критикует действия США за отсутствие консультаций. При этом, как отмечают дипломаты, статья 5 НАТО не применяется, поскольку речь не идет о прямом нападении на союзников, а Ближний Восток находится вне зоны ответственности блока.

Хотя генсеку НАТО Марку Рютте удавалось сдерживать резкие шаги Дональда Трампа, его влияние на политику США в отношении Ирана остается ограниченным. В результате союзники оказываются перед все более сложным выбором – между поддержкой Украины и новыми вызовами на Ближнем Востоке.

Источник: https://www.politico.eu/article/iran-war-tests-mark-rutte-nato-donald-trump-strategy/
