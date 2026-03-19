За кілька тижнів Європі доведеться обирати між Україною та союзниками: у чому справа

Затяжний конфлікт на Близькому Сході починає підривати ключові пріоритети НАТО, включаючи підтримку України та підготовку до потенційного протистояння з Росією. Про це повідомляє Politico з посиланням на аналітиків та дипломатів альянсу.

ЗРК Patriot.

За словами старшого наукового співробітника Стокгольмського інституту SIPRI Пітера Веземана, вже найближчими тижнями європейським країнам доведеться вирішити, куди спрямовувати обмежені ресурси ППО – союзникам у Перській затоці чи Україні. Активний захист від іранських ракет та дронів призводить до стрімкої витрати зенітних боєприпасів, що підриває оборонні плани альянсу.

Франція вже попередила про виснаження запасів ракет класу "повітря-повітря" MICA. У довгостроковій перспективі це може вдарити по здатності Європи нарощувати оборону і послабити можливості України захищатися від атак безпосередньо.

Ситуацію посилює перерозподіл військових ресурсів США та союзників. Вашингтон вже відкликав частину техніки, включаючи винищувачі F-35 Lightning II, з навчань у Норвегії, а Великобританія направила есмінець HMS Dragon до східного Середземномор'я, відмовившись від арктичної місії НАТО.

Незважаючи на зростання напруженості, всередині альянсу немає консенсусу щодо конфлікту. Низка країн критикує дії США за відсутність консультацій. При цьому, як зазначають дипломати, стаття 5 НАТО не застосовується, оскільки не йдеться про прямий напад на союзників, а Близький Схід знаходиться поза зоною відповідальності блоку.

Хоча генсеку НАТО Марку Рютте вдавалося стримувати різкі кроки Дональда Трампа, його вплив на політику США щодо Ірану залишається обмеженим. У результаті союзники постають перед дедалі складнішим вибором – між підтримкою України та новими викликами на Близькому Сході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп розхитує НАТО та змінює правила гри: що означають його слова для України та світу.



