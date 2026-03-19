logo_ukra

BTC/USD

70237

ETH/USD

2168.64

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа За кілька тижнів Європі доведеться обирати між Україною та союзниками: у чому справа
commentss НОВИНИ Всі новини

За кілька тижнів Європі доведеться обирати між Україною та союзниками: у чому справа

Затяжний конфлікт з Іраном виснажує арсенали Європи та ставить союзників перед жорстким вибором

19 березня 2026, 10:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Затяжний конфлікт на Близькому Сході починає підривати ключові пріоритети НАТО, включаючи підтримку України та підготовку до потенційного протистояння з Росією. Про це повідомляє Politico з посиланням на аналітиків та дипломатів альянсу.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

За словами старшого наукового співробітника Стокгольмського інституту SIPRI Пітера Веземана, вже найближчими тижнями європейським країнам доведеться вирішити, куди спрямовувати обмежені ресурси ППО – союзникам у Перській затоці чи Україні. Активний захист від іранських ракет та дронів призводить до стрімкої витрати зенітних боєприпасів, що підриває оборонні плани альянсу.

Франція вже попередила про виснаження запасів ракет класу "повітря-повітря" MICA. У довгостроковій перспективі це може вдарити по здатності Європи нарощувати оборону і послабити можливості України захищатися від атак безпосередньо.

Ситуацію посилює перерозподіл військових ресурсів США та союзників. Вашингтон вже відкликав частину техніки, включаючи винищувачі F-35 Lightning II, з навчань у Норвегії, а Великобританія направила есмінець HMS Dragon до східного Середземномор'я, відмовившись від арктичної місії НАТО.

Незважаючи на зростання напруженості, всередині альянсу немає консенсусу щодо конфлікту. Низка країн критикує дії США за відсутність консультацій. При цьому, як зазначають дипломати, стаття 5 НАТО не застосовується, оскільки не йдеться про прямий напад на союзників, а Близький Схід знаходиться поза зоною відповідальності блоку.

Хоча генсеку НАТО Марку Рютте вдавалося стримувати різкі кроки Дональда Трампа, його вплив на політику США щодо Ірану залишається обмеженим. У результаті союзники постають перед дедалі складнішим вибором – між підтримкою України та новими викликами на Близькому Сході.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/iran-war-tests-mark-rutte-nato-donald-trump-strategy/
Теги:

Новини

Всі новини