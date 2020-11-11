Чешская разведка предсказывает начало Третьей мировой войны

Военная разведка Чехии отчиталась о своей деятельности за 2019 год. В своем отчете организация сообщила об угрозе начала Третьей мировой войны. С текстом документа можно ознакомиться самостоятельно.

Фото: КМ.ru

Авторы отчета объясняют такой вывод напряжением между тремя большими странами. США, Россия и КНР спровоцировали противоречия не только среди противников, но и между сторонниками.

Соперничество между Китаем, Америкой и Россией разведчики назвали стадией зарождения глобального конфликта. На данном этапе мир только готовится к катастрофе. Страны формируют свое мировоззрение.

Авторы отчета отметили, что серьезную угрозу в ближайшем будущем составят прогрессивные технологии. Военный конфликт может начаться с кибератаки или нападения на ту или иную страну с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Сайт "Комментарии" напоминает, что на территории Армении упал сбитый со стороны Азербайджана российский вертолет. Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило этот факт и сообщило, что эта ситуация произошла случайно.





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