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Главная Новости Мир Европа Чешская разведка предсказывает начало Третьей мировой войны
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Чешская разведка предсказывает начало Третьей мировой войны

По мнению чешской разведки в мире уже началась первая стадия глобального конфликта

сегодня, 12:30
Автор:

Кириєнко Анна

Военная разведка Чехии отчиталась о своей деятельности за 2019 год. В своем отчете организация сообщила об угрозе начала Третьей мировой войны. С текстом документа можно ознакомиться самостоятельно.

Чешская разведка предсказывает начало Третьей мировой войны

Фото: КМ.ru

Авторы отчета объясняют такой вывод напряжением между тремя большими странами. США, Россия и КНР спровоцировали противоречия не только среди противников, но и между сторонниками.

Соперничество между Китаем, Америкой и Россией разведчики назвали стадией зарождения глобального конфликта. На данном этапе мир только готовится к катастрофе. Страны формируют свое мировоззрение.

Авторы отчета отметили, что серьезную угрозу в ближайшем будущем составят прогрессивные технологии. Военный конфликт может  начаться с кибератаки или нападения на ту или иную страну с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Сайт "Комментарии" напоминает, что на территории Армении упал сбитый со стороны  Азербайджана российский вертолет. Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило этот факт и сообщило, что эта ситуация произошла случайно.



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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4566412
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