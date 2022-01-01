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Четверо поляков фотографировались в центре Кракова со спущенными штанами: чем закончилась новогодняя затея

Молодые люди позировали с голыми задницами на центральной площади Кракова

сегодня, 16:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В польском городе Краков четыре поляка решили сделать эффектные новогодние фотографии. Неизвестно кто из них подал идею пойти в центр города и там показательно сделать шутливую фотографию: позировать в кадре с голыми задницами. За эту затею они уплатили штраф. Каждый из-за шутки вытащил из своего кармана 300 злотых. Об этом сообщает медиа InPoland.

Четверо поляков фотографировались в центре Кракова со спущенными штанами: чем закончилась новогодняя затея

Поляки сделали фото в центре Кракова со спущенными штанами (фото из открытых источников)

Горожане выбрали из себя того, кто будет их фотографировать, дружно спустили штаны и начали позировать в переливах праздничной иллюминации на центральной площади древнего Кракова. Делали фотографии несколько раз, выбирая среди них самые удачные. Эти безобразия увидел работник городской управы, который является оператором городского мониторинга и возмущенный этими действиями городских хулиганов, направил на площадь, где еще продолжалась "фотосессия", работников городской полиции.

Теперь эти жители Кракова обязательно будут долго вспоминать новогодний праздник, ведь за неадекватные действия на них наложили штраф в размере 300 злотых на каждого из участников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ждал 2 года: в Польше украинцу, которому на работе оторвало руку, дали не такой протез. В польской Нижней Силезии, в районе города Жарув гражданину нашей страны, занятому на производстве по переработке пластика, была оторвана рука. Его 2 года кормили обещаниями приобрести протез, а когда его дали, оказалось, что он ему не подошел. Об этом информирует InPoland. Украинский гражданин Руслан Данкевич прибыл в Польшу, чтобы найти работу в 2019 году. Он нашел вакансию на производстве, где перерабатывали пластик. Когда случилась беда, он как раз заменял товарища. В процессе производства забилась труба. Рабочий намеревался почистить механизмы, но руку ему затянуло к вентилятору. Так он остался без руки и стал инвалидом.



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Источник: https://inpoland.net.pl/novosti/lifestyle/khotili-pozhartuvati-za-kumedne-foto-khlopci-v-polshhi-zaplatili-1200-zlotikh-shtrafu/
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