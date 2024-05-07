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Четыре нейтральные страны Европы направили запрос в НАТО из-за российской агрессии

Нейтральные европейские страны из-за российской агрессии хотят углубить сотрудничество с НАТО.

сегодня, 17:00
Автор:
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Slava Kot
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Страны с нейтральным статусом Австрия, Швейцария, Ирландия и Мальта заявили о своем желании усилить сотрудничество с НАТО, в частности, через совместные учения и обмен информацией. К таким действиям их подвигло российское вторжение в Украину.

Четыре нейтральные страны Европы направили запрос в НАТО из-за российской агрессии

Из-за российской агрессии страны Европы усиливают сотрудничество с НАТО. Фото из открытых источников

Австрийское издание Die Presse указывает, что неофициальный документ был отправлен четырьмя нейтральными странами в штаб-квартиру НАТО в конце 2023 года.

"Австрия, Швейцария, Ирландия и Мальта обратились в оборонный союз, потому что хотят "расширить" свое партнерство с Альянсом", — пишет Die Presse.

Углубление сотрудничества было определено в нескольких "очень конкретных предложениях", в частности, это касается совместных военных учений, взаимодействия в кибербезопасности, защите критической инфраструктуры и обмене информацией.

Нейтральные страны в сообщении НАТО указали, что они "ближайшие партнеры" альянса и имеют общие ценности. Также эти страны добавили, что российская агрессия против Украины "затрагивает всех нас".

В НАТО подтвердили информацию об углублении сотрудничества с нейтральными странами и указали, что уже запланированы встречи с представителями этих стран. Также о сотрудничестве сообщили в МИД Австрии, однако добавили, что страна остается нейтральной и не намерена быть членом НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после российского вторжения нейтральная Финляндия и Швеция объявили о планах стать членами НАТО. Президент Финляндии в одной из речей назвал лучший способ избегания войны.

Также "Комментарии" писали о Швейцарии, которая может отказаться от своего нейтрального статуса из-за войны в Украине. А Австрия, ссылаясь на свою нейтральность, выступает против военной помощи Украине.



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