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Что будет, если не договориться о мире с РФ: в Европе напугали альтернативным сценарием

В Сербии считают, что Запад должен договориться об окончании российско-украинской войны

сегодня, 18:44
Автор:
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Марьян Ощановский
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Если западные страны не договорятся об установлении перемирия в Украине, то разразится прямой конфликт между Западом и Россией, считает президент Сербии Александар Вучич.

Что будет, если не договориться о мире с РФ: в Европе напугали альтернативным сценарием

Война в Украине может распространиться на Европу. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление сербский президент сделал, комментируя возможность введения иностранных войск в Украину.

"Есть два сценария. Или Запад пойдет в направлении полного конфликта с Россией. Или посредством США и Китая будет установлено какое-то перемирие, что означало бы огромное облегчение для мира", — заявил Александар Вучич.

Глава Сербии подчеркнул, что в случае конфликта между Европой и Россией "никто не выиграет", а такая война приведет к огромному количеству жертв.

"Я не уверен, что этот конфликт не будет иметь больше жертв, чем Вторая мировая война, которую невозможно представить в 21 веке", — добавил сербский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США придумывает все новые и новые "схемы", чтобы отложить на неопределенный срок рассмотрение вопроса о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи, отметил политолог Петр Олещук. При этом Олещук выразил удивление, что до сих пор находятся сограждане, которые берутся доказывать, что "Дональд Трамп с республиканцами мечтают о помощи Украине".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя "красные линии" в российско-украинской войне, в частности, в вопросе возможной отправки своих войск в Украину. Президент Латвии также перефразировал известное крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен") на "Russia delenda est" ("Россия должна быть разрушена").



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Источник: https://www.b92.net/english/politics/5251/vucic-today-with-the-prime-minister-of-bavaria-markus-soder/vest
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