Что известно о первом суде над Саакашвили – информация от адвоката из Грузии

Адвокат экс-президента Грузии сообщил, что суд над его подзащитным должен состояться 10 ноября, но есть проблемы, сообщает агентство Interfax-Украина.

Михеил Саакашвили должен явиться в суд по делу о событиях 2007 года - фото из сети

Соответствующая информация попала к Беку Басилая, адвокату Михеила Саакашвили, от представителя Тбилисского городского суда. Это требование должно выполнить Министерство юстиции Грузии и работники пенитенциарной службы и привезти заключенного в зал судебного заседания.

Комментариев от грузинского Минюста не поступало. Ратти Брегадзе, глава министерства, ранее заявлял, что его учреждение не поддерживает мнение везти экс-президента в суд. Лучше, чтобы дело рассматривалось в тюрьме для его же безопасности.

Самому Саакашвили также об этом не сообщили, со ссылкой на адвоката пишет издание Interpress.ge. Бека Басилая планирует обратиться в суд, чтобы тот заставил пенитенциарную систему отреагировать на законное требование.

Возле Тбилисского городского суда продолжаются акции протеста сторонников Саакашвили. Они скандируют слова поддержки экс-президенту. Суд окружает большое количество правоохранителей.



Дело, которое будет рассматриваться в суде, касается действий Саакашвили в 2007 году. Тогда произошел силовой разгон митинга оппозиции и нападение стражей порядка на телекомпанию "Имеди", которая принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили (умер в 2008 г.) и освещала выступления оппозиционеров.

Издание "Комментарии" напоминает, что против экс-президента Грузии, а ныне гражданина Украины, у него на родине открыто четыре дела. Два из них касаются акций протеста в 2007 г., одно – незаконного использования служебных средств (5 млн долл., по мнению следствия, пошли на личные нужды президента), последняя – по поводу незаконного пересечения границы 1 октября 2021 г., когда Саакашвили вернулся в страну , чтобы поддержать свою партию "Движение новых сил" на муниципальных выборах



Мнение эксперта о том, как влияниют действий Саакашвили по политику в Украине, издание "Комментарии" публиковало ранее

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