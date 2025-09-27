Что стоит за изменением риторики Трампа по Украине: Стубб сделал важное разъяснение

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украине под силу вернуть все территории, захваченные Россией, стал "переломным моментом", показав нынешнюю позицию американского лидера по вопросу войны. Такое заявление в интервью изданию Politico сделал президент Финляндии Александр Стубб.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

Финский лидер не разделил мнение некоторых европейских политиков о том, что такое изменение позиции Трампа по Украине говорит о его желании дистанцироваться от усилий по окончанию войны.

"Я не согласен с этой теорией. Все имеющиеся у нас данные свидетельствуют о серьезности намерений Трампа... Я думаю, что он обоснованно разочарован Путиным... это не оставляет места для толкования", — убежден Стубб.

Он подчеркнул, что у него есть постоянный диалог с президентом США и этот диалог открытый и откровенный.

"Мы способны интерпретировать Зеленского для Трампа, а Трампа — для Зеленского. Я бы сказал, что они оба находятся в хорошем положении", – отметил президент.

Финский президент отметил, что в настоящее время Путин испытывает решимость НАТО, ведя "гибридную войну", включая неоднократные нарушения воздушного пространства беспилотниками и боевыми самолетами.

По мнению Стубба, в такой ситуации важно "сохранять спокойствие и проявлять решимость".

