Що стоїть за зміною риторики Трампа щодо України: Стубб зробив важливе роз'яснення

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Заява президента США Дональда Трампа про те, що Україні під силу повернути всі території, захоплені Росією, стала "переломним моментом", показавши нинішню позицію американського лідера з питань війни. Таку заяву в інтерв'ю виданню Politico зробив президент Фінляндії Олександр Стубб.
Александр Стубб. Фото: із відкритих джерел
Фінський лідер не поділив думку деяких європейських політиків про те, що така зміна позиції Трампа щодо України говорить про його бажання дистанціюватися від зусиль після закінчення війни.
Він підкреслив, що має постійний діалог з президентом США і цей діалог відкритий і відвертий.
Фінський президент зазначив, що зараз Путін відчуває рішучість НАТО, ведучи "гібридну війну", включаючи неодноразові порушення повітряного простору безпілотниками та бойовими літаками.
На думку Стубба, у такій ситуації важливо "зберігати спокій і виявляти рішучість".
Читайте також на порталі "Коментарі" — за гучними словами про підтримку України у війні західні партнери на чолі зі США мають дати старт скоординованій кампанії, щоб показати, що Путін не має шляху до перемоги. Як передає портал "Коментарі", про це у колонці для The Washington Post пише співробітник Американського інституту підприємництва та колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша-молодшого Марк Тіссен.