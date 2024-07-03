Что жители Европы думают об увеличении военной поддержки Украины: появились данные нового опроса

Большинство европейцев поддерживают увеличение военной поддержки для Украины, хотя в отдельных странах преобладает противоположное мнение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился по заказу Европейского совета по международным отношениям в 15 странах, включая Украину.

Увеличение военной поддержки Украины от ЕС (фото из открытых источников)

В опросе оказалось, что в большинстве стран значительная часть граждан (от 43 до 74%) поддерживает увеличение поставок оружия и боеприпасов в Украину. Только в трех странах – Греции, Болгарии и Италии – большинство людей выступает против этой инициативы (53%-63%). Опрошенные в этих трех государствах наиболее скептичны по поводу того, что Украина может победить, даже если Киев получит усиленные военные поставки.

В Болгарии, Греции и Италии абсолютное большинство также считают, что Европа должна подтолкнуть Украину к переговорам по мирному соглашению.

Как отмечают социологи, исследование указывает на общий язык общественной поддержки увеличения поставок оружия и боеприпасов в Украину. На этой основе европейские политические лидеры должны чувствовать себя способными продолжать оказывать помощь Украине.

Опрос охватил 19566 человек в 15 странах в первой половине мая 2024 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что опрос показал, что для украинцев важнее, членство в ЕС или НАТО . Две трети украинцев (64%) считают вступление в Европейский Союз и НАТО одинаково важным для страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Европейского совета по международным отношениям.

При этом 7% предпочли евроинтеграцию Украины, а 12% заявили, что членство в НАТО сейчас важнее. Еще 15% назвали не важным ни то, ни другое. Результаты этого же опроса показали, что в то время как большинство украинцев верят, что Киев победит в войне со страной-агрессором, ближайшие союзники в Европе настроены скептичнее.

