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Цифры впечатляют: сколько млрд за топливо получила РФ от Запада РФ с начала вторжения в Украину

По информации СМИ, РФ с начала вторжения в Украину получила от Запада более 200 млрд евро за топливо

16 июня 2025, 12:57 comments1150
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Кравцев Сергей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС уже заплатили более 200 миллиардов евро за энергоносители из РФ. На нефть и уголь уже действуют санкции, а импорт газа планируют прекратить до 2027 года. Об этом сообщает "Financial Times".

Цифры впечатляют: сколько млрд за топливо получила РФ от Запада РФ с начала вторжения в Украину

Деньги. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что на этой неделе Брюссель планирует представить новые юридические механизмы, чтобы полностью запретить импорт ископаемого топлива из России в ЕС. Это касается нефти, газа и угля. Но при этом европейцы не решились взяться за решение другой, не менее важной проблемы – зависимости от российских ядерных технологий.

В 2024 году Россия получила от стран ЕС 22 миллиарда евро, из которых около 700 миллионов – за ядерное топливо. Несмотря на небольшие объемы, отказ от российского атома — гораздо более сложная задача, чем отказ от нефти или газа.

Ключевая причина – техническая сложность и высокая зависимость. Евросоюз имеет 101 ядерный реактор, из которых 19 – советского типа ВВЭР, которые больше всего зависят от поставок из России. Около 20-25% урана, используемого в ЕС, поступает из РФ, и многие реакторы до сих пор заказывают у России запасные части и техническую поддержку.

"Цепь поставок урана очень сложная, поэтому нужен постепенный подход", — пояснил эксперт по энергетике.

В то же время представители ЕС заявляют, что Европейская комиссия стремится полностью отказаться от импорта российских ядерных технологий до 2030-х годов. Но, как указано в официальном документе, для этого нужно инвестировать не менее 241 миллиарда евро в развитие собственной цепи поставок ядерного топлива.

Этот вопрос рассмотрят министры стран ЕС во время специальной встречи в понедельник, где будут говорить о будущем ядерной энергетики и необходимых инвестициях.

При этом авторы материала отмечают, что реализовать это будет непросто – Россия доминирует на ядерном рынке, и это существенная проблема.

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Источник: https://www.ft.com/content/817fcc7a-ce50-4e4f-b85b-a27acc74a8cf
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