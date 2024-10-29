ЦИК Грузии начинает перерасчет бюллетеней после протестов и заявлений о фальсификации

Центральная избирательная комиссия Грузии объявила, что 29 октября начнется перерасчет бюллетеней на 14% избирательных участков. Это решение приняли после того, как независимые наблюдатели выразили сомнения в честности парламентских выборов, состоявшихся в минувшую субботу.

В Грузии начали пересчет голосов после сообщений о фальсификациях

Согласно официальным результатам, правящая партия "Грузинская мечта" получила около 54% голосов. Однако оппозиционные партии и президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что эти результаты могут быть сфальсифицированы. Поэтому 28 октября на главной улице Тбилиси состоялся массовый митинг, на который собрались тысячи человек.

Международные организации, такие как ЕС, НАТО и США, также обратили внимание на жалобы о подкупе избирателей, запугивании и вбросе бюллетеней. Они призвали провести тщательное расследование. Как заявили в избирательной комиссии, пересчет голосов будет произведен на 5 случайных участках в каждом из 84 избирательных округов Грузии.

В комиссии подчеркнули, что все уполномоченные представители будут приглашены для наблюдения за процессом. Однако когда станут известны результаты пересчета, пока не уточнили.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай отреагировал на результаты выборов в Грузии и выразил уважение к выбору грузинского народа. В КНР выразили готовность сотрудничать со всеми представителями грузинской политики в развитии китайско-грузинских отношений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Кроме того, "Комментарии" писали, что в понедельник, 28 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Тбилиси для встречи с представителями правящей партии "Грузинская мечта", одержавшей победу на парламентских выборах в Грузии. Свою поездку он прокомментировал в соцсети Х (бывший Twitter), отметив, что приехал для поддержки Грузии "на европейском пути".