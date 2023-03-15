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Дания создает миллиардный фонд поддержки Украины: куда и сколько

Правительство Дании в этом году создаст фонд на 7 миллиардов датских крон (1,01 миллиарда долларов) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине

сегодня, 19:19
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Автор:

Моесеенко Валентина

О создании в Дании фонда разносторонней поддержки Украины сообщает Reuters. Основную часть средств – более 767 миллионов долларов – направят на военную помощь, пишут "Комментарии".

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"Фонд, согласованный с большинством партий в парламенте, направит 5,4 миллиарда крон на военную помощь, 1,2 миллиарда на гражданскую помощь и 0,4 миллиарда на помощь датским компаниям, то возьмутся за восстановление Украины", — говорится в сообщении.

Если все это перевести на более "понятные" доллары (1 доллар = 6,9397 датских крон), то: свыше $ 170 миллионов – на гражданскую помощь и почти $ 57 миллионов – на датские компании, которые приступят к отстаиванию инфраструктуры Украины.

"Это в значительной степени отражение пожеланий Украины, которые кроме военной и гуманитарной помощи сейчас также касаются восстановления", — сказал министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

В конце прошлого года правительство Дании выделило $ 43 млн на закупку оружия для Украины. Также страна входит в "танковую коалицию" — объединение стран, которые помогают усилить украинское войско западными танками. В частности, Дания совместно с Германией и Нидерландами передаст Украине танки Leopard 1. Проект по модернизации большого количества танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией начался в феврале. Первоначально планируют поставить танки для двух батальонов, что эквивалентно примерно 80 единицам техники. Первые танки будут готовы весной и будут использовать их для обучения украинских военных.

Кроме того, украинские артиллеристы получат от Дании 19 артиллерийских установок CAESAR.

"Комментарии" также писали о том, что украинским силам обороны для начала контрнаступательной операции необходимы, прежде всего, тяжелая техника и подготовленные резервы. А также благоприятная погода, чтобы танки и бронемашины могли беспрепятственно передвигаться.

Как сообщал портал "Комментарии", получение Украиной истребителей ускорит процесс освобождения временно захваченных Россией территорий. Ведь передача Украине самолетов западными странами может улучшить наступательные возможности наших защитников, но на вопрос о планируемом контрнаступлении это не влияет.

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