Дело МН17: в Европейском суде зарегистрировали иск Нидерландов против России

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о сбитом самолете рейса МН17 над Донбассом. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.



Иск Нидерландов зарегистрирован под номером 28525/20.

Правительство Нидерландов сообщает, что в 2014 году над Донбассом самолет малайзийских авиалиний, который осуществлял рейс МН17, был сбит из зенитной ракетной системы "Бук". Отмечается, что ракета принадлежала России. В сообщении говорится, что власти Нидерландов заявляют о том, что российское правительство несло ответственность за смерти в нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека.

Напомним, самолет малайзийских авиалиний Boeing-777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, среди которых были 196 гражданина Нидерландов.

Ранее "Комментарии" писали, что следующий блок судебных слушаний в деле по МН17 начнется 31 августа. Блок заседаний планируют посвятить вопросам касательно компенсаций погибшим. Также суд должен рассмотреть ход дополнительного расследования.

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