Дело МН17: в Европейском суде зарегистрировали иск Нидерландов против России

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Татьяна Веремеева
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировали иск
Нидерландов против России по делу о сбитом самолете рейса МН17 над Донбассом. Об
этом пишет РБК-Украина
со ссылкой на пресс-службу суда.
Иск Нидерландов зарегистрирован под номером 28525/20.
Правительство Нидерландов сообщает, что в 2014 году над
Донбассом самолет малайзийских авиалиний, который осуществлял рейс МН17, был
сбит из зенитной ракетной системы "Бук". Отмечается, что ракета принадлежала
России. В сообщении говорится, что власти Нидерландов заявляют о том, что российское правительство несло ответственность
за смерти в нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет на пытки и
бесчеловечное или унижающее достоинство обращения) и 13 (право на эффективное
средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека.
Напомним, самолет малайзийских авиалиний Boeing-777,
который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над
оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298
человек, среди которых были 196 гражданина Нидерландов.
Ранее "Комментарии" писали, что следующий
блок судебных слушаний в деле по МН17 начнется 31 августа. Блок заседаний
планируют посвятить вопросам касательно компенсаций погибшим. Также суд должен
рассмотреть ход дополнительного расследования.
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