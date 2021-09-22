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Детей нелегалов госпитализировали в больницу в Польше

Больным детям нелегалов оказывают медицинскую помощь в Польше

сегодня, 19:05
Автор:

Козлова Альбіна

Детей нелегалов госпитализировали в больницу в Польше

После лечения детьми и их родителями займется пограничная служба, фото из открытых источников

Большинство детей, которые прибыли с родителями и хотели пересечь границу Польши с Беларусью, жалуются на состояние здоровья. Об этом сообщает Польское радио.

В течение недели работники пограничной службы Польши привезли в детскую больницу в Белостоке восьмерых детей нелегалов, которые имели проблемы со здоровьем. По данным медиков, это дети разного возраста из Конго, Камеруна и других стран. Возраст госпитализированных разный, есть двухлетние дети с матерями, есть несовершеннолетние, которые путешествовали самостоятельно.

В большинстве случев врачи диагностировали простуду, истощение и обезвоживание. Однако, у некоторых пациентов медики обнаружили инфекционную диарею, бронхит, пневмонию. Всем госпитализированным оказывается медицинская помощь.

За детьми и их родителями следят сотрудники Пограничной службы Польши. По состоянию на 22 сентября пограничники задержали 140 граждан других стран, которые нелегально пересекли границу. Всего было более 4 тысяч попыток незаконного пересечения границы с Беларусью.

Как сообщал портал "Комментарии", на границе между Беларусью и Польшей обнаружили тела людей. Польская прокуратура будет расследовать причины их смерти. Известно, что среди погибших была гражданка Ирака, которая умерла, вероятно, от переохлаждения. Тело женщины будет направлено на экспертизу для установления причин смерти.

Также мы писали, что на границе с США собрались тысячи мигрантов, в регионе гуманитарный кризис. Мигранты живут в плохих условиях, под мостом, ожидая рассмотрения их запросов об иммиграции. Мост расположен на границе американского штата Техас и Мексики, он соединяет Дель Рио в Техасе с мексиканской Сьюдад-Акуна. Сообщается, что там уже собралось более 10 000 мигрантов.


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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2812081,%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0
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