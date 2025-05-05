Действительно ли все идет к развалу ЕС: о чем говорят выборы в Румынии и ряде других стран

Тревожные тенденции в Европе набирают обороты. Подтверждением тому является то, что в Румынии на президентских выборах в первом туре победил ультраправый кандидат Джордже Симеон, открыто поддерживающий Россию, ставящий под сомнение территориальную целостность Украины и претендующий на некоторые украинские земли, называя их "румынскими". Схожие тенденции мы видели и во Франции, и в Италии, и в других странах ЕС. Впереди второй тур выборов в Румынии, а уже 18 мая выборы в Польше, где снова центристские силы будут соревноваться с правыми и ультраправыми. Почему это имеет значение для Украины? Могут ли победы ультраправых в результате привести к развалу ЕС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Румынии. Фото: из открытых источников

Украина должна готовиться к новому сценарию: Европа больше не будет единой и предсказуемой

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПрес Инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, что Европа стоит перед новым политическим вызовом. В первом туре президентских выборов в Румынии неожиданно лидирует Джордж Симеон – ультраправый кандидат, известный своей пророссийской риторикой, отрицанием территориальной целостности Украины и претензиями на украинские земли, которые он называет "румынскими". Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать – не только для самой Румынии, но и всего Европейского Союза, и, в частности, для Украины.

Эксперт акцентирует, что подъем ультраправых: не только румынский феномен.

"Румыния – не единичный случай. Мы уже наблюдали укрепление позиций ультраправых во Франции (Марин Ле Пен), Италии (Джорджа Мэлони), Венгрии (Виктор Орбан), Нидерландах (Герт Уилдерс) и других странах. Эти политики часто выступают под лозунгами защиты "традиционных ценностей", борьбы с миграцией, скепсиса в Брюссель, а иногда и скрытой или откровенной симпатии к Кремлю. То, что еще десять лет назад выглядело как политическая маргиналия, сейчас превращается в мейнстрим. Ультраправые не просто проходят в парламенты – они выигрывают выборы, формируют правительства или становятся ключевыми фигурами в коалициях. Все это происходит на фоне социальной усталости, экономической нестабильности, страха перед войной и уныния в традиционных элитах", – отметил Алексей Воронцов.

Что касается того, почему это важно для Украины, то собеседник портала "Комментарии" говорит, что Украина во многом полагается на европейское единство – в оборонной, финансовой, дипломатической плоскостях. Стабильная и сплоченная Европа – это гарантия непрерывной поддержки Киева в условиях войны с Россией.

"Однако подъем ультраправых грозит именно этому единству. Они часто выступают против дальнейших поставок оружия Украине, призывают к переговорам с Кремлем и не стесняются ревизионистских заявлений по границам. Если Симеон победит во втором туре выборов в Румынии, мы можем оказаться в ситуации, когда одна из стран-соседей станет источником угрозы, а не поддержки. Представьте, как будут выглядеть румынско-украинские отношения, когда во главе государства будет стоять человек, подвергающий сомнению легитимность украинских территорий", – отметил эксперт.

По мнению Алексея Воронцова, следующим немаловажным моментом станет голосование 18 мая в Польше. Там снова идет борьба между центристами и правыми – между видящими в ЕС основу стабильности и теми, кто призывает к "национальному суверенитету" даже ценой изоляции. Польша – ключевой союзник Украины, но даже в этой стране ультраправые и популисты увеличивают влияние, играя на темах аграрного рынка, миграции и национальной идентичности.

"Если и в Польше правые силы укрепят позиции, а в Румынии победит Симеон, Украина рискует остаться в окружении стран, где пророссийская или националистическая риторика превалирует над стратегическим видением общего будущего в Европе", – прокомментировал обозреватель.

Что же касается возможного развала ЕС, то Алексей Воронцов говорит, что вопрос развала Европейского Союза – не гипотетика. Ультраправые не всегда прямо говорят о выходе из ЕС, но они активно работают над его "внутренней эрозией" — подрывом единой политики, блокированием санкций, саботажем решений по Украине, климату или миграции. Это ползучая, но эффективная дезинтеграция.

"Украина должна готовиться к новому сценарию: Европа больше не будет единой и предсказуемой. Это означает расширение дипломатических усилий, работа с отдельными столицами, усиление региональных альянсов (например, со странами Балтии и Скандинавией), а также прагматичное отношение к внутренней политике партнеров. Победы ультраправых в Европе – не внутреннее дело этих стран. Это вызов для всей системы европейской безопасности, а значит, и для Украины. Пока есть второй тур в Румынии и шанс на другой выбор в Польше. Но даже если ультраправые не победят сейчас, их рост – это сигнал о глубоком кризисе, с которым ЕС пока не научился справляться. Украина же должна быть готова к любому развитию событий – и искать союзников там, где до сих пор не искала", – подытожил эксперт.

Можем получить в Европе еще одного слугу Путина во главе государства

Дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной общины №1 Вадим Трюхан отметил, что результаты фактически повторного первого тура президентских выборов в Румынии в очередной раз показывают, что Европа в частности, и демократический мир в целом, до сих пор не эффективно противодействуют российской пропаганде.

"Надеюсь, что мэр Бухареста Дан, который со скрипом прошел во второй тур, сделает невозможное, и победит своего про-российского оппонента. Однако сделать ему это будет архисложно. Первый колокольчик раздался уже сегодня, когда кандидат от власти скромно воздержался от призыва его поддержать", – отметил Вадим Трюхан.

Дипломат подчеркнул, что остается лишь надеяться, что румынские политики опомнятся и объединятся вокруг кандидатуры Дана. Иначе – будем иметь в Европейском Союзе еще одного недружественного Европе, в том числе Украине, слугу путина во главе государства.

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