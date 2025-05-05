Действительно ли все идет к развалу ЕС: о чем говорят выборы в Румынии и ряде других стран

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Кравцев Сергей
Тревожные тенденции в Европе набирают обороты. Подтверждением тому является то, что в Румынии на президентских выборах в первом туре победил ультраправый кандидат Джордже Симеон, открыто поддерживающий Россию, ставящий под сомнение территориальную целостность Украины и претендующий на некоторые украинские земли, называя их "румынскими". Схожие тенденции мы видели и во Франции, и в Италии, и в других странах ЕС. Впереди второй тур выборов в Румынии, а уже 18 мая выборы в Польше, где снова центристские силы будут соревноваться с правыми и ультраправыми. Почему это имеет значение для Украины? Могут ли победы ультраправых в результате привести к развалу ЕС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Выборы в Румынии. Фото: из открытых источников
Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПрес Инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, что Европа стоит перед новым политическим вызовом. В первом туре президентских выборов в Румынии неожиданно лидирует Джордж Симеон – ультраправый кандидат, известный своей пророссийской риторикой, отрицанием территориальной целостности Украины и претензиями на украинские земли, которые он называет "румынскими". Это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать – не только для самой Румынии, но и всего Европейского Союза, и, в частности, для Украины.
Эксперт акцентирует, что подъем ультраправых: не только румынский феномен.
Что касается того, почему это важно для Украины, то собеседник портала "Комментарии" говорит, что Украина во многом полагается на европейское единство – в оборонной, финансовой, дипломатической плоскостях. Стабильная и сплоченная Европа – это гарантия непрерывной поддержки Киева в условиях войны с Россией.
По мнению Алексея Воронцова, следующим немаловажным моментом станет голосование 18 мая в Польше. Там снова идет борьба между центристами и правыми – между видящими в ЕС основу стабильности и теми, кто призывает к "национальному суверенитету" даже ценой изоляции. Польша – ключевой союзник Украины, но даже в этой стране ультраправые и популисты увеличивают влияние, играя на темах аграрного рынка, миграции и национальной идентичности.
Что же касается возможного развала ЕС, то Алексей Воронцов говорит, что вопрос развала Европейского Союза – не гипотетика. Ультраправые не всегда прямо говорят о выходе из ЕС, но они активно работают над его "внутренней эрозией" — подрывом единой политики, блокированием санкций, саботажем решений по Украине, климату или миграции. Это ползучая, но эффективная дезинтеграция.
Дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной общины №1 Вадим Трюхан отметил, что результаты фактически повторного первого тура президентских выборов в Румынии в очередной раз показывают, что Европа в частности, и демократический мир в целом, до сих пор не эффективно противодействуют российской пропаганде.
Дипломат подчеркнул, что остается лишь надеяться, что румынские политики опомнятся и объединятся вокруг кандидатуры Дана. Иначе – будем иметь в Европейском Союзе еще одного недружественного Европе, в том числе Украине, слугу путина во главе государства.
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