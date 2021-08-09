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До +48: жара из Сахары движется в Европу

Грядущая волна жары станет наиболее сильной за все лето

сегодня, 13:26
Автор:

Елизавета Черных

Совсем скоро волна аномальной жары из Сахары приблизится к странам Европы. В частности, повышение температуры ожидается в Испании, а также Италии. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на italy24news.

До +48: жара из Сахары движется в Европу

Аномальная жара - фото из открытых источников

В издании отмечают, что грядущая волна жары станет наиболее сильной за все лето. 

Синоптики прогнозируют, что жара будет наступать постепенно. К примеру, на Сицилии температура сможет достигать отметок в +47...+48 градусов. На Сардинии и в южной части Италии столбик термометра сможет перейти отметку в +40 градусов. 

Погода измениться только к выходным и температура воздуха вероятно снизится до +37 градусов. 

Синоптики также отмечают, что жара начнет отступать не раньше, чем 15 августа. 

Напомним, что жителям большинства регионов Украины приготовиться — на страну надвигаются осадки. Где именно следует ожидать дождей различной интенсивности, рассказала известная отечественная синоптик Наталка Диденко. По словам специалистки, дождливым на этой неделе в Украине "планирует" быть только вторник, 10 августа. Однако и этого должно хватить, ведь действие атмосферного фронта, который и принесет дождевую погоду, охватит практически всю страну. Диденко отметила, что солнечная (или хотя бы без осадков) погода удержится исключительно на северо-западе страны. Температура воздуха при этом значительно не уменьшится — можно ожидать до 27 градусов тепла в дневное время.

Ранее портал "Комментарии" также сообщал, какой будет погода в последний летний месяц. Синоптики считают, что в августе 2021 года температура воздуха будет выше, чем в аналогичный период в другие годы. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/zhara-iz-sahary-dvizhetsya-v-evropu-budet-480-sinoptik-11507614.html
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