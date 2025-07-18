До вторжения осталось 18 месяцев: на Западе уже точно уверены, что Китай и Россия нападет

У США и их европейских союзников, вероятно, остается всего полтора года на подготовку к возможному масштабному военному конфликту с Китаем и Россией. Ожидается, что эти две диктатуры могут нанести скоординированный удар уже в 2027 году. Об этом пишет Bild со ссылкой на командующего войсками США в Европе и главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича.

Лидер Китая и Путин (фото из открытых источников)

По словам американского генерала, если китайский лидер Си Цзиньпин решит совершить нападение на Тайвань, он может согласовать свои действия с российским диктатором Владимиром Путиным. Такая координация откроет путь глобальному военному конфликту.

"Для меня это означает, что обе вещи могут произойти одновременно", — подчеркнул Гринкевич.

Генерал считает, что следует ожидать двойного удара от Китая и России, и именно 2027 год потенциально может стать годом кризиса.

Американский командующий подчеркнул, что у союзников остается очень мало времени на подготовку примерно 18 месяцев.

"Нам понадобится каждая единица оборудования, каждый элемент техники и каждый боеприпас, который мы можем получить, чтобы быть готовыми", — добавил он.

Bild также отмечает, что подобные опасения относительно возможного нападения России на небольшое государство-член НАТО сейчас распространены среди немецких правительственных кругов. Причиной тому является убеждение, что Россия видит полную неготовность европейских стран к серьезному военному столкновению в ближайшие годы.

"Соответственно, даже члены правительства [Германии] ожидают российскую военную провокацию уже в 2027 году", — говорится в материале Bild со ссылкой на правительственные источники.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что , несмотря на выдвинувший президент США Дональд Трамп ультиматум, российский диктатор Владимир Путин не собирается отказываться от своих целей в Украине и прекращать агрессию. В случае худшего сценария для себя Путин может прибегнуть к принудительной мобилизации в России, чтобы продолжить войну. Об этом говорится в статье для Foreign Affairs, написанной профессором истории Католического университета Америки Майклом Кимммиджем и приглашенной научной сотрудницей Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Марией Липман.

Авторы отмечают, что за 25 лет пребывания у власти Путин достиг в России "почти зловещего покоя": в стране практически отсутствует серьезная политическая оппозиция или публичная критика власти. В то же время гражданам разрешено заниматься собственными делами, включая бизнес, без необходимости демонстрировать абсолютную лояльность к Кремлю. Репрессии же направлены только против тех, кто бросает публичный вызов властям.