Додон решил коварно забирать победу в Санду: детали громкого скандала
Додон решил коварно забирать победу в Санду: детали громкого скандала

Финансовое вознаграждение обещали как за личное участие в митинге, так и приведенных с собой знакомых.

После поражения на парламентских выборах пророссийские политические силы в Молдове, в частности, представители "Патриотического блока" и "Партии социалистов", анонсировали уличную акцию протеста в Кишиневе. Как сообщает издание Newsmaker, организация митинга сопровождается подозрительной активностью — в открытом доступе появилась переписка, указывающая на оплату за участие в протесте.

Додон решил коварно забирать победу в Санду: детали громкого скандала

Фото: из открытых источников

Переписка, оказавшаяся в распоряжении журналистов, демонстрирует, что координаторы акции обещали денежное вознаграждение не только тем, кто придет на протест, но и тем, кто приведет с собой других. Эту информацию официально подтвердили и в полиции.

" Правоохранительные органы владеют данными о том, что людям обещают оплату за участие в протесте, назначенном на 29 сентября. Мы напоминаем организаторам, что за такие действия предусмотрена юридическая ответственность", — заявили в полиции Молдовы.

Накануне, 28 сентября, сопредседатель пророссийского блока Игорь Додон обратился к своим сторонникам с призывом выйти на улицы "в защиту победы". В то же время в самой "Партии социалистов" информацию об оплате митингующими категорически отрицают, называя ее политической клеветой.

"Мы никогда не оплачивали участие в наших мероприятиях. Власть распространяет эти фейки, чтобы дискредитировать настоящий протест народа", — говорится в официальном заявлении партии.

Напомним, по итогам выборов 28 сентября в парламент прошли пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" президентки Майи Санду завоевала более 50% голосов, существенно опередив пророссийские политические объединения. Результаты выборов уже приветствовали лидеры Европейского Союза.

Как уже писали "Комментарии", во временно оккупированном Крыму российские войска активизировали инженерные меры по усилению обороны Керченского моста. По данным Telegram-канала Крымский ветер, оккупанты устанавливают дополнительные подводные заграждения, пытаясь помешать украинским морским дронам добраться до стратегического объекта.



