Додон вирішив підступно забрвати перемогу у Санду: деталі гучного скандалу

Після поразки на парламентських виборах проросійські політичні сили в Молдові, зокрема представники "Патріотичного блоку" та "Партії соціалістів", анонсували вуличну акцію протесту у Кишиневі. Як повідомляє видання Newsmaker, організація мітингу супроводжується підозрілою активністю — у відкритому доступі з’явилося листування, яке вказує на оплату за участь у протесті.

Фото: з відкритих джерел

Листування, яке опинилося у розпорядженні журналістів, демонструє, що координатори акції обіцяли грошову винагороду не лише тим, хто прийде на протест, але й тим, хто приведе із собою інших. Цю інформацію офіційно підтвердили і в поліції.

"Правоохоронні органи володіють даними про те, що людям обіцяють оплату за участь у протесті, призначеному на 29 вересня. Ми нагадуємо організаторам, що за такі дії передбачена юридична відповідальність", — заявили у поліції Молдови.

Напередодні, 28 вересня, співголова проросійського блоку Ігор Додон звернувся до своїх прибічників із закликом вийти на вулиці "на захист перемоги". Водночас у самій "Партії соціалістів" інформацію про оплату учасникам мітингу категорично заперечують, називаючи її політичним наклепом.

"Ми ніколи не оплачували участь у наших заходах. Влада поширює ці фейки, аби дискредитувати справжній протест народу", — йдеться у офіційній заяві партії.

Нагадаємо, за підсумками виборів 28 вересня, до парламенту пройшли п’ять політичних сил. Правляча партія "Дія і солідарність" президентки Майї Санду здобула понад 50% голосів, суттєво випередивши проросійські політичні об’єднання. Результати виборів вже привітали лідери Європейського Союзу.

Як вже писали "Коментарі", у тимчасово окупованому Криму російські війська активізували інженерні заходи для посилення оборони Керченського мосту. За даними Telegram-каналу Кримський вітер, окупанти встановлюють додаткові підводні загородження, намагаючись перешкодити українським морським дронам дістатися до стратегічного об’єкта.