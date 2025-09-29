logo_ukra

BTC/USD

113267

ETH/USD

4181.79

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Додон вирішив підступно забрвати перемогу у Санду: деталі гучного скандалу
commentss НОВИНИ Всі новини

Додон вирішив підступно забрвати перемогу у Санду: деталі гучного скандалу

Фінансову винагороду обіцяли як за особисту участь у мітингу, так і за приведених із собою знайомих.

29 вересня 2025, 15:45 comments1329
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Після поразки на парламентських виборах проросійські політичні сили в Молдові, зокрема представники "Патріотичного блоку" та "Партії соціалістів", анонсували вуличну акцію протесту у Кишиневі. Як повідомляє видання Newsmaker, організація мітингу супроводжується підозрілою активністю — у відкритому доступі з’явилося листування, яке вказує на оплату за участь у протесті.

Додон вирішив підступно забрвати перемогу у Санду: деталі гучного скандалу

Фото: з відкритих джерел

Листування, яке опинилося у розпорядженні журналістів, демонструє, що координатори акції обіцяли грошову винагороду не лише тим, хто прийде на протест, але й тим, хто приведе із собою інших. Цю інформацію офіційно підтвердили і в поліції.

"Правоохоронні органи володіють даними про те, що людям обіцяють оплату за участь у протесті, призначеному на 29 вересня. Ми нагадуємо організаторам, що за такі дії передбачена юридична відповідальність", — заявили у поліції Молдови. 

Напередодні, 28 вересня, співголова проросійського блоку Ігор Додон звернувся до своїх прибічників із закликом вийти на вулиці "на захист перемоги". Водночас у самій "Партії соціалістів" інформацію про оплату учасникам мітингу категорично заперечують, називаючи її політичним наклепом. 

"Ми ніколи не оплачували участь у наших заходах. Влада поширює ці фейки, аби дискредитувати справжній протест народу", — йдеться у офіційній заяві партії. 

Нагадаємо, за підсумками виборів 28 вересня, до парламенту пройшли п’ять політичних сил. Правляча партія "Дія і солідарність" президентки Майї Санду здобула понад 50% голосів, суттєво випередивши проросійські політичні об’єднання. Результати виборів вже привітали лідери Європейського Союзу.

Як вже писали "Коментарі", у тимчасово окупованому Криму російські війська активізували інженерні заходи для посилення оборони Керченського мосту. За даними Telegram-каналу Кримський вітер, окупанти встановлюють додаткові підводні загородження, намагаючись перешкодити українським морським дронам дістатися до стратегічного об’єкта.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини