logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Доверие окончательно подорвано: какие слова Трампа вызвали сомнения у союзников
commentss НОВОСТИ Все новости

Доверие окончательно подорвано: какие слова Трампа вызвали сомнения у союзников

Politico пишет о том, что ЕС с недоверием относится к заявлению Трампа об отмене пошлин

22 января 2026, 09:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Лидеры Евросоюза довольно скептически восприняли заявление президента США Дональда Трампа об отмене угрозы ввести пошлины на товары стран, которые поддержали Данию перед территориальными посягательства администрации США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Доверие окончательно подорвано: какие слова Трампа вызвали сомнения у союзников

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль считает, что пока рано делать выводы о том, что назревающий конфликт между США и ЕС закончился.

"После последних нескольких дней, полных споров, нам следует подождать и посмотреть, какие существенные соглашения будут достигнуты между (генеральным секретарем НАТО — ред.) Марком Рютте и Трампом", — заявил он.

Представитель ЕС, участвовавший в переговорах по Гренландии, заявил "Politico", что он бы скептически отнесся к тому, чтобы называть это фантастической новостью.

"Мы не можем жить своей жизнью или управлять своими странами, основываясь на сообщениях в социальных сетях", — акцентировал политик.

Еще один представитель ЕС, согласившийся общаться с журналами на условиях анонимности, связал смягчение позиции американского президента с усилиями генсека Марка Рютте, который "наладил тесные личные отношения с президентом США и выполняет свою работу".

Читайте также на портале "Комментарии" — рамочное соглашение по Гренландии, которое президент США Дональд Трамп обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, не предусматривает передачи острова под контроль Вашингтона. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух источников, ознакомленных с содержанием предложения.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/eu-skeptical-greenland-donald-trum-tariffs-threat-reversal-summit-nato/
Теги:

Новости

Все новости