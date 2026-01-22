Доверие окончательно подорвано: какие слова Трампа вызвали сомнения у союзников

Лидеры Евросоюза довольно скептически восприняли заявление президента США Дональда Трампа об отмене угрозы ввести пошлины на товары стран, которые поддержали Данию перед территориальными посягательства администрации США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль считает, что пока рано делать выводы о том, что назревающий конфликт между США и ЕС закончился.

"После последних нескольких дней, полных споров, нам следует подождать и посмотреть, какие существенные соглашения будут достигнуты между (генеральным секретарем НАТО — ред.) Марком Рютте и Трампом", — заявил он.

Представитель ЕС, участвовавший в переговорах по Гренландии, заявил "Politico", что он бы скептически отнесся к тому, чтобы называть это фантастической новостью.

"Мы не можем жить своей жизнью или управлять своими странами, основываясь на сообщениях в социальных сетях", — акцентировал политик.

Еще один представитель ЕС, согласившийся общаться с журналами на условиях анонимности, связал смягчение позиции американского президента с усилиями генсека Марка Рютте, который "наладил тесные личные отношения с президентом США и выполняет свою работу".

